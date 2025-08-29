शर्त लगा लो! लटकती तोंद को कम कर देंगे ये 5 Lifestyle Changes, जानें कैसे कम करें पेट की चर्बी?

Lifestyle changes to reduce belly fat: खुद को पतला और फिट रखना न केवल आपको खूबसूरत बनाता है, बल्कि यह लंबी उम्र जीने में भी मदद करता है. बता दें, बढ़ी हुई पेट चर्बी दिल की बीमारी, डायबिटीज और यहां तक कि कैंसर के खतरे को न्यौता दे सकती है, ऐसे में चर्बी को कम करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है. अगर आप भी लंबे समय से पेट की चर्बी से परेशान हैं, तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं, कैसे इसे कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में.

सबसे पहले डाइट पर दें ध्यान : अगर आप पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर फोकस करना होगा. बता दें, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन शरीर को पोषण देते हैं और कैलोरी को बर्न करने में मदद करते हैं. ऐसे में ओट्स, अलसी, फलियां और सब्जियां खाएं , जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो. बता दें, ऐसा भोजन आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखेंगे और आपकी भूख कंट्रोल में रहेगी.

प्रोसेस्ड फूड को करें अवॉइड : प्रोसेस्ड फूड मोटापे को बढ़ावा देता है, ऐसे में अगर आप पेट की चर्बी को कम करने की सोच रहे हैं, तो आपको आज से ही प्रोसेस्ड फूड को बंद करना होगा. यह सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है.

शराब का सेवन कम करें : जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें, शराब पीने से पेट की चर्बी बढ़ती है, क्योंकि शराब में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है. साथ ही ये फैट मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण बॉडी फैट को बर्न नहीं कर पाती है.

एक्सरसाइज करें : पेट की चर्बी को कम करने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है. ऐसे में पेट की चर्बी कम करने के लिए कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दो सबसे जरूर एक्सरसाइज मानी जाती है, जिसे करने से कैलोरी जल्दी बर्न होती है. इसी के साथ आप रनिंग, साइकलिंग और स्वीमिंग भी कर सकते हैं.

दिनभर एक्टिव रहें : अगर आप पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, लेकिन पूरा दिन बिस्तर में पड़े हुए हैं और अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला- डुला नहीं रहे हैं तो बता दें, चर्बी कम होने के बजाए बढ़ जाएगी. ऐसे में घर पर ही सिंपल मूवमेंट करते रहें, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, डांस, घर के काम आदि.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)