विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह खाली पेट इलायची का पानी पीने से क्या होता है?

Eleichi Pani Pine Ke Fayde: इलायची किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे मीठे से लेकर नमकीन तक हर तरह के व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप इसके स्वास्थ्य लाभ जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह खाली पेट इलायची का पानी पीने से क्या होता है?
खाली पेट इलायची का पानी पीने के फायदे.

Cardamom Water Benefits: भारतीय किचन में पाई जाने वाली हरी इलायची चाय में एक अलग सुगंध, खाने में एक अलग स्वाद जोड़ देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इलायची सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं जोड़ती है बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. आपको बता दें कि हरी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इलायची के पानी का सेवन करना भी आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. तो आइए जानते हैं सुबह खाली पेट हरी इलायची का सेवन करने के फायदे और बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं इलायची का पानी- How To Make Cardamom Water)

इलायची का पानी बनाना बहुत आसान है इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में 2 इलायची को रात भर भिगो कर रख दें. फिर अगली सुबह खाली पेट इसे पीएं. आप इलायची पाउडर को गुनगुने पानी में भी डालकर भी पी सकते हैं.

खाली पेट इलायची पानी पीने के फायदे ( Ilaichi Pani Pine ke Fayde)

ये भी पढ़ें: 7 दिनों तक खाली पेट नारियल पानी पीने से क्या होता है?

इम्यूनिटी

इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को संक्रमण से बचाने में इलायची पानी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. आपको बता दें कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचा सकते हैं.

खांसी

इलायची के पानी का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये सर्दी-खांसी की समस्या को दूर करने में भी मदद कर सकता है.

कब्ज

खाली पेट इलायची के पानी का सेवन करने से कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.

दिल

दिल को दुरुस्त रखने के लिए आप रोजाना खाली पेट इलायची के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं तो दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Eleichi Water Benefits, Khali Pet Elaichi Pani Pine Ke Fayde, Hari Elaichi Ka Pani Pine Ke Fayde, What Happens When You Drink Elaichi Water Empty Stomach Daily
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com