नवरात्रि व्रत में खाएं कुट्टू के आटे की टिक्की, बस 10 मिनट में बनकर हो जाएगी तैयार

Kuttu Ke Aate Ki Tikki Kaise Banate Hain: नवरात्रि के नौ दिन लोग मां दुर्गा के अलग-अलग नौ रूपों की पूजा करते हैं और कई लोग व्रत भी रखते हैं. नवरात्रि के व्रत के दौरान खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है. इस दौरान फल और जल ग्रहण करने का विधान है. इसके अलावा शाम या रात के समय आलू और कुट्टू जैसी चीजें ग्रहण की जा सकती हैं. चाहें तो इन दोनों चीजों को मिलाकर कुट्टू की टिक्की भी बना सकते हैं. कुट्टू की टिक्की व्रत के लिए एक स्वादिष्ट आहार है और सबसे बड़ी बात ये झटपट बनने वाली रेसिपी (Kuttu Ke Aate Ki Tikki Recipe) है. महज 10 मिनट में ये बनकर तैयार भी हो जाती है,

कुट्टू की टिक्की बनाने के लिए जरूरी सामग्री

एक कप कुट्टू का आटा, कोशिश करें की अधिक पूराना आटा न हो एक उबला हुआ आलू सेंधा नमक - स्वादानुसार काली मिर्च पाउडर - थोड़ा सा कटी हुई हरी मिर्च - 1- 2 बारीक कटा हुआ हरा धनिया तलने के लिए तेल या घी

कुट्टू की टिक्की बनाने की रेसिपि

सबसे पहले आलू को मश कर ले. अब इसमें आटा, हल्दी, नमक डाल दें. सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लें. आलू में नमी होती है इसलिए आटा गूंथने के लिए अधिक पानी का इस्तेमलाल न करें. आटे का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेकर अपनी हथेली पर गोल टिक्की का आकार दें. अब एक नॉन-स्टिक तवा या पैन गैस पर गरम करने के लिए रख दें. गरम तवे पर थोड़ा तेल या घी डालें. इसमें बनाई गई टिक्की को अच्छे से फ्राई कर लें. दोनों तरफ से इसे अच्छे से पका लें. जब ये ब्राउन हो जाए तो गैस को बंद कर दें. टिक्की बनकर तैयार है. इसे आप दही के साथ खा सकते हैं.

कुट्टू का आटे खाने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं. इसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज और जिंक जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह विटामिन-बी का भी अच्छा स्रोत है. इसलिए जिसको विटामिन-बी की कमी है वो इस आटे का सेवन करते रहें.

