आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं किचन में रखीं ये 3 चीजें

आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम घर की साफ-सफाई और खाने-पीने की चीजों पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार जाने-अनजाने कुछ ऐसी चीजें हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं जो हमारी सेहत खासकर आंखों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं. हम रोजमर्रा की जिंदगी में इनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इनके छिपे हुए खतरों से बिल्कुल अनजान रहते हैं. घर की रसोई में रखी ये आम चीजें और केमिकल प्रोडक्ट्स आंखों में जलन, इंफेक्शन और यहां तक कि बड़े नुकसान की वजह बन सकती हैं.

जानें कौन सी हैं वो 3 चीजें जो आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

तेज केमिकल वाले क्लीनर्स:

किचन के कोने-कोने को चमकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लीच, अमोनिया और दूसरे स्ट्रॉन्ग क्लीनर हमारी आंखों के लिए किसी खतरे से कम नहीं हैं. कई बार सफाई करते वक्त इन केमिकल्स की कुछ बूंदें या छींटे गलती से आंखों में चले जाते हैं, जिससे तेज जलन, आंखों का लाल होना और केमिकल बर्न्स जैसी गंभीर समस्या हो सकती है.

एक्सपायर्ड या खुले में रखे स्प्रे क्लीनर्स:

किचन में इस्तेमाल होने वाले स्प्रे बोतल वाले क्लीनर लंबे समय तक घरों में रखे रहते हैं. कई बार इनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है या ये ठीक से बंद नहीं होते. ऐसे में इन स्प्रे के बारीक कण हवा में फैलकर सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, जिससे आंखों में चुभन, पानी आना और भारी असहजता महसूस होने लगती है.

खुले में रखे मसाले और लाल मिर्च पाउडर:

भारतीय रसोई में मसालों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च या अन्य गरम मसालों के बहुत बारीक कण अगर हवा में उड़कर आंखों में चले जाएं, तो भयंकर जलन पैदा कर सकते हैं, जो मसाले डिब्बों से बाहर खुले में रखे रहते हैं, उनके कण हवा के संपर्क में आकर आसानी से आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं.

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