कम उम्र में लग गया चश्मा? रोज खाएं ये 16 फूड्स, आंखों की सेहत रहेगी बेहतर

सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता है और फिर रात को सोने तक कभी लैपटॉप तो कभी टीवी. आज के दौर में हम सबका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि आंखों का थकना, पानी आना या धुंधला दिखना एकदम आम बात हो गई है. छोटे-छोटे बच्चों को भी भारी-भारी चश्मे लग रहे हैं. हम अक्सर सोचते हैं कि कोई जादुई ड्रॉप मिल जाए या कोई चश्मा हटा दे, लेकिन असलियत यह है कि आंखों की असली ताकत हमारे खान-पान से ही आती है.

आंखों के लिए कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं?

आंखों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और ल्यूटिन जैसे पोषक तत्व. अगर ये चीजें आपके रोज के खाने में हैं, तो नजर की कमजोरी से बचा जा सकता है. चलिए जानते हैं ऐसे 16 आसान फूड्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी थाली का हिस्सा बना सकते हैं.

सब्जियां जो आंखों को देंगी नई जिंदगी

1. गाजर: जब भी नजर तेज करने की बात आती है, गाजर का नाम सबसे पहले लिया जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए बन जाता है. आप इसे सलाद में खाएं या हल्का सा घी डालकर हलवा बनाएं, यह हर रूप में फायदेमंद है.

2. पालक: हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक सबसे आगे है. इसमें ल्यूटिन और जेक्सैंथिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आंखों के पर्दे को नुकसान से बचाते हैं. पालक को दाल में डालकर या सूप बनाकर पीना बहुत आसान तरीका है.

3. शकरकंद: सर्दियों में मिलने वाली शकरकंद विटामिन ए का खजाना है. इसे उबालकर या भूनकर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़ककर खाएं, यह स्वाद भी देगी और सेहत भी.

4. ब्रोकली: बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते, पर इसमें विटामिन सी और ऐसे तत्व होते हैं जो मोतियाबिंद के खतरे को कम करते हैं. इसे हल्का सा भाप में पकाकर खाना सबसे अच्छा रहता है.

5. शिमला मिर्च: खास तौर पर लाल और पीली शिमला मिर्च में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है. यह आंखों की छोटी-छोटी नसों को तंदुरुस्त रखती है.

6. टमाटर: इसमें लाइकोपीन और विटामिन सी होता है. टमाटर को आप रोज सलाद में खा सकते हैं या सब्जी की ग्रेवी में इस्तमाल कर सकते हैं.

फलों का जादू, नजर रहेगी दुरुस्त

7. पपीता: पका हुआ पपीता पेट के साथ-साथ आंखों के लिए भी अमृत जैसा है. इसमें विटामिन ए और सी दोनों अच्छी मात्रा में मिलते हैं. सुबह खाली पेट एक कटोरी पपीता खाने की आदत बना लें.

8. संतरा और मौसमी: खट्टे फल आंखों के लिए बहुत जरूरी हैं. इनमें मौजूद विटामिन सी आंखों के टिश्यूज को मजबूत बनाता है और उम्र के साथ कमजोर होती नजर को सहारा देता है.

9. आम: फलों का राजा आम सिर्फ स्वाद में ही मीठा नहीं होता, बल्कि इसमें भरपूर विटामिन ए भी होता है. सीजन में इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

10. कीवी: इस छोटे से फल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार होता है. यह आंखों की थकान मिटाने में बहुत मददगार साबित होता है.

ड्राई फ्रूट्स और बीज जो बनाएंगे नजर तेज

11. बादाम: बचपन से हमारी दादी-नानी रोज सुबह भीगे बादाम खाने की सलाह देती आई हैं. बादाम में विटामिन ई होता है, जो आंखों की सेल्स को खराब होने से रोकता है. रोज रात को 4-5 बादाम भिगो दें और सुबह छिलका उतारकर खाएं.

12. अखरोट: अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है. अगर आपकी आंखों में सूखापन रहता है या जलन होती है, तो अखरोट खाना बहुत फायदेमंद रहेगा.

13. सूरजमुखी के बीज: इन बीजों में विटामिन ई और जिंक भरपूर होता है. आप इन्हें हल्का सा रोस्ट करके शाम के स्नैक्स में या दही के ऊपर डालकर खा सकते हैं.

14. चिया सीड्स: इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा काफी होती है. एक चम्मच चिया सीड्स पानी में भिगोकर स्मूदी या नींबू पानी में मिलाकर पिएं.

डेयरी और नॉन-वेज विकल्प

15. अंडे: अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो अंडा आपके लिए सबसे बढ़िया चीज है. अंडे की जर्दी में ल्यूटिन, जेक्सैंथिन और जिंक होता है, जो आंखों की पुतली को मजबूत रखता है. रोज एक उबला अंडा नाश्ते में लेना काफी है.

16. दूध और दही: दूध और उससे बनी चीजों में विटामिन ए के साथ जिंक भी होता है. जिंक लिवर से विटामिन ए को आंखों तक पहुंचाने का काम करता है. रोज एक ग्लास गुनगुना दूध पीने से बहुत फायदा मिलता है.

आंखों के लिए सबसे अच्छे फूड्स

गाजर पालक शकरकंद ब्रोकली शिमला मिर्च टमाटर पपीता संतरा आम कीवी बादाम अखरोट सूरजमुखी के बीज चिया सीड्स अंडे दूध दही

इन चीजों को डाइट में कैसे शामिल करें

खान-पान में बदलाव करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. बस आपको अपनी रोज की आदतों में थोड़ा सा फेरबदल करना होगा.

सुबह के नाश्ते में 4 भीगे बादाम और एक उबला अंडा या एक कटोरी पपीता शामिल करें. लंच में दाल के साथ एक प्लेट खीरा, टमाटर और गाजर का सलाद जरूर रखें. शाम को जब हल्की भूख लगे, तो चाय-समोसे की जगह थोड़े से भुने हुए कद्दू या सूरजमुखी के बीज खाएं. रात को सोने से पहले एक गिलास सादा या हल्दी वाला दूध पीने का नियम बना लें.

आंखें हमारे शरीर का सबसे नाजुक और कीमती हिस्सा हैं. सिर्फ चश्मे का नंबर बदलने से काम नहीं चलेगा, अंदर से पोषण देना भी उतना ही जरूरी है. आज से ही इनमें से कुछ चीजों को अपने रोजमर्रा के खाने में जोड़ना शुरू करें और फर्क खुद महसूस करें.

FAQs-

Q1. आंखों की रोशनी के लिए कौन सा फल सबसे अच्छा है?

पपीता, आम, संतरा और कीवी विटामिन A और C के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जो आंखों की सेहत को सपोर्ट करते हैं.

Q2. क्या गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है?

गाजर में बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में विटामिन A में बदल जाता है और आंखों के सामान्य कार्य में मदद करता है.

Q3. क्या स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों पर असर पड़ता है?

लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, सूखापन और असहजता महसूस हो सकती है.

Q4. आंखों के लिए कौन सा ड्राई फ्रूट अच्छा है?

बादाम और अखरोट में विटामिन E और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.

Q5. आंखों के लिए विटामिन A क्यों जरूरी है?

विटामिन A आंखों के सामान्य कार्य और कम रोशनी में देखने की क्षमता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.