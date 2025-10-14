विज्ञापन
इन लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं है खाली पेट किशमिश का सेवन, फायदे जान हो जाएंगे शॉक

Kismish Khane Ke Fayde: किशमिश एक ऐसा ड्राइफ्रूट है जिसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. सूखे अंगूरों से बनी किशमिश पोषक तत्वों का भंडार है.

Kismish Khane Ke Fayde: किशमिश खाने के फायदे.

किशमिश खाने के कई फायदे हैं. अगर हम रोजाना किशमिश खाते हैं तो यह शरीर के पाचन में सुधार, खून की कमी को दूर करना, ह्रदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक  क्षमता को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. अगर आपको थकान, मुंह में छाले, खून की कमी, छोटी-छोटी बातें भूल जाना या हाथ-पैरों में झनझनाहट जैसी समस्याएं  होती हैं तो आपके शरीर में विटमिन-बी12 की कमी के कारण होती है. यह शरीर में विटामिन-बी12 की कमी को दूर करने में मदद करता है. किशमिश में मौजूद फाइबर, आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. ऐसा माना जाता है कि विटामिन-बी12 सिर्फ जानवरों से मिलने वाले फूड्स में ही पाया जाता है जैसे अंडे, मांस और डेयरी प्रोडक्ट्स, लेकिन किशमिश एक ऐसा वेजिटेरियन फूड है जो शरीर में विटामिन-बी12 की कमी को कम करने में मदद कर सकता है.

किशमिश कैसे फायदेमंद है- How is raisins beneficial?

किशमिश में आयरन, पोटैशियम, फाइबर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते है जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते है. किशमिश में विटामिन-बी12 मौजूद तो नहीं होता है लेकिन यह शरीर में इसके अब्जॉर्प्शन को बेहतर कर सकता है.

Photo Credit: iStock

1. मजबूत पाचन तंत्र-

किशमिश में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और साथ ही पोषक तत्वों के अब्जॉर्प्शन में मदद कर सकता है, जिसके कारण शरीर को विटामिन-बी12 लेने में मदद मिल सकती है.

2. एनर्जी बूस्टर-

किशमिश में मौजूद नेचुरल शुगर, शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करने में शक्षम होती है और साथ ही यह विटामिन-बी12 की कमी से होने वाली कमजोरी को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है.

3. विटामिन-बी9-

किसमिश में मौजूद विटामिन-बी9 विटामिन-बी12 के साथ मिलकर शरीर में ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं, किशमिश के अंदर भरपूर मात्रा में  विटामिन-बी9 के होने के कारण यह विटामिन-बी12 की कमी से होने वाले लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है.

(रोजाना सुबह खाली पेट 8-10 किशमिश भिगोकर खाने से सेहत को कई लाभ मिल सकते हैं. )

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

