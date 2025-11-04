विज्ञापन
विशेष लिंक

रेगुलर पूरी की जगह आज ही बनाएं पनीर पूरी, बेस्ट स्वाद के साथ प्रोटीन में भी होती है भरपूर , खाकर सभी करेंगे तारीफ

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे बच्चे के लंच बॉक्स के लिए एक ऐसी रेसिपी जो खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी फायदेमंद है. ट

Read Time: 3 mins
Share
रेगुलर पूरी की जगह आज ही बनाएं पनीर पूरी, बेस्ट स्वाद के साथ प्रोटीन में भी होती है भरपूर , खाकर सभी करेंगे तारीफ

Kid's Lunchbox Recipe: जब भी बात बच्चे के खाने की आती है तो हम यहीं सोचते हैं कि उनको खाने में ऐसा क्या दें जो खाने में स्वादिष्ट हो, बच्चे को पसंद भी आए और पोषक तत्वों से भरपूर भी हो. लोकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं पनीर पूरी की ऐसी बेहतरीन रेसिपी जिसको आप अपने बच्चे के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं. इसे बनाने का तरीका भी आसान है, यह पूरी तरह से एक स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर डिश है जो आपके बच्चे की हेल्थ को भी ध्यान में रखेगी. मुलायम पनीर और हल्के मसालों का स्वाद कुरकुरी पूरियों के साथ मिलकर एक लाजवाब कॉम्बिनेशन बनाती है. आइए जानते हैं इस डिश को बनाने का सही तरीका.

पनीर पूरी बनाने की सामग्री

पूरियों के लिए

  • गेंहू का आटा जरूरत अनुसार
  • नमक स्वाद अनुसार
  • तेल
  • पानी गूंथने के लिए
Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

पूरियों की स्टफिंग के लिए

  • पनीर
  • हरी मिर्च
  • धनिया पत्ता
  • अदरक
  • गरम मसाला
  • नमक
  • लाल मिर्च पाउडर

पूरियों की स्टफिंग बनाने के लिए पनीर को कद्दूकस करके सभी चीजों को पनीर में अच्छी तरह से मिला लें.

ये भी पढ़ें: Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी गोभी पराठा, नोट करें रेसिपी

पूरियां बनाने का सही तरीका

Latest and Breaking News on NDTV

1.सबसे पहले पूरियों के लिए आटा गूंथ लें, गूंथने से पहले आटे में तेल, नमक और पानी को सही मात्रा में डालें और गूंथ लें, आटा को अच्छी तरह से गूंथने के बाद उसको 10-15 मिनट के लिए ढक कर रख दें.

2. पूरियां बनाने के लिए गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोई बना लें और उसके बाद लोई को हल्का बेलें, बेलने के बाद सही मात्रा में पनीर की स्टफिंग को उसमें भरें, भरने के बाद लोई को किनारों से बंद करें और धीरे-धीरे बेल कर पूरी बना लें.

3.पूरियां बेलने के बाद गैस पर कढ़ाई चढ़कर उसमें तेल डाल दें, तेल गर्म होने के बाद एक-एक करके पूरियां सुनहरा होने तक तलें.

4.पूरियां बनने के बाद आप उसको किसी सब्जी, आचार या रायता के साथ टिफिन में पैक करें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Paneer Poori Recipe, Paneer Stuffed Puri, Tasty And Healthy Eating, Healthy Foods To Eat Everyday, Paneer Poori Eating Benefits
Get App for Better Experience
Install Now