Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं नमकीन सेंवई, नोट कर लें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे हमेशा ही हरी सब्जियों और हेल्दी खाने को देखकर के मुंह बनाते हैं और दूर भागते हैं. लेकिन मां-बाप को उनको ये खिलाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अगर उनकी डाइट में सभी पोषक तत्व नहीं होंगे तो उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी. तो चलिए आपको बताते हैं लंच बॉक्स के लिए ऐसी रेसिपी जो टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी है और इसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा मे हैं. तो चलिए आपको बताते हैं नमकीन सिवईं बनाने की रेसिपी.

बच्चे के टिफिन के लिए बनाएं नमकीन सेंवई ( Vermecili Recipe for Kid's Lunch Box)

सेंवई

प्याज

टमाटर

हरी मिर्च

बीन्स

गाजर

शिमला मिर्च

राई

करी पत्ता

वर्मेसिली बनाने के लिए सबसे पहले उसको बॉयल कर लें और इसको पकने के बाद छानकर अलग रख दें. अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें. इसमें राई और करी पत्ता डालें. अब इसमें कटी हुई सब्जियां डाल दें. ध्यान दें कि सभी सब्जियां बारीक कटी हों. इसके बाद सब्जियों में नमक और हल्दी डालकर अच्छे से पकने दें. जब सभी सब्जियां पक जाएं तो उसमें टमाटर डाल दें और इसको गलने तक पका लें. इसके बाद इसमें वर्मेसिली डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. आपकी नमकीन सेंवई बनकर तैयार है.

