विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या खीरा खाने से पेट साफ होता है?

Cucumber Benefits For Stomach: खीरा न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या खीरा खाने से कब्ज दूर होती है? इसका जवाब जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. 

Read Time: 3 mins
Share
क्या खीरा खाने से पेट साफ होता है?
खीरा खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? | Khira kab khana chahiye

Cucumber Benefits For Stomach: बदलते लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के कारण आज के समय में पेट से जुड़ी समस्याएं होना आम है. पाचन को ठीक रखने के लिए फाइबर से भरपूर डाइट लेना बहुत जरूरी होता है. खीरा एक ऐसा ही फल है जो फाइबर का एक बेहतरीन सोर्स है. खीरा न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या खीरा खाने से कब्ज दूर होती है? इसका जवाब जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. 

Are Cucumbers Good For Your Stomach | Are Cucumbers Good For Gas | Kabj Mein Khira Kha Sakte Hain

क्या खीरा कब्ज के लिए अच्छा है?

खीरे में फाइबर और पानी की मात्रा ज्यादा होती है. जी हां, इसका सेवन कब्ज की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो भी खीरे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं खीरा खाने के और क्या फायदे हैं?

इसे भी पढ़ें: मौसंबी का जूस रोज पीने से क्या होता है?

खीरा खाने के फायदे?

वजन: खीरे में कैलोरी बहुत कम और फाइबर ज्यादा होता है. ये भूख को कम कर वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो खीरे को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

हाइड्रेटेड: खीरे में लगभग 90 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है. डिहाइड्रेशन की समस्या से राहत पाने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं. 

आंखों: खीरे विटामिन-ए का अच्छा सोर्स है इसका सेवन आंखों की रोशनी को बढ़ाने में फायदेमंद हो सकता है. आंखों की बेहतर हेल्थ के लिए आप इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

स्किन: खीरे में मौजूद कुछ गुण स्किन को हेल्दी रखने में मददगार हैं. त्वचा से जुड़ी बीमारियों से राहत पाना चाहते हैं? खीरे का सेवन कर सकता है मदद.

कैसे करें सेवन?

दिन की शुरुआत अगर एक ताजे खीरे के साथ की जाए, तो इससे पाचन क्रिया तेज हो सकती है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सकता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cucumber For Digestion, Cucumber Remedy For Constipation, Natural Ways To Clean Stomach, Pet Saaf Ka Gharelu Ilaaj, How To Eat Cucumber For Better Digestion
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com