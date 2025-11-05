विज्ञापन
कड़वा खीरा खा सकते है या नहीं? Dr. Saleem ने बताया कड़वा खीरा खाने से क्या होगा

Bitter Cucumber: अगर आप भी खीरा खरीदकर लाते हैं और वो कड़वा निकल जाता है. लेकिन फिर भी आप इसे हेल्दी समझकर खा लेते हैं तो अब से ये गलती ना करें. कड़वा खीरा आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है जानिए एक्सपर्ट की राय.

खीरा कड़वा है तो क्या उसे खा सकते हैं?

Kadwa Kheera: आज हम बात करेंगे खीरे के बारे में, खीरा को हेल्दी माना जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है. इसको लोग अलग-अलग तरीकों से खाना पसंद करते हैं. जब आप खीरा बाजार खरीदने जाते हैं तो दिमाग में ये सवाल आता है कि कहीं ये कड़वा ना निकल जाए. कई बार लोग खीरा खरीदकर लाते हैं तो खीरा कड़वा निकलने पर भी उसको खा लेते हैं ये समझकर की कड़वा ही सही हो लेकिन ये सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खीरा कड़वा खाने से क्या होगा. इस सवाल का जवाब दिया है डॉक्टर सलीम जैदी ने, उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया है कि खीरा कड़वा होने पर उसको खाया जा सकता है या नही.

कड़वा खीर का सकते हैं या नहीं 

खीरे के अंदर एक चीज पाई जाती है जो की होती है कुकुर्बिटासिन. ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो की खीरे के अंदर कड़वाहट पैदा करता है, और ये अक्सर जो खीरे के दोनों सरे होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा होता है. इसीलिए अक्सर लोगों को आपने देखा होगा की अगर कोई कड़वा खीर होता है तो उसके सरे कैट के वो घिसते हैं जिससे की वहां एक व्हाइट सा लिक्विड निकलता है और कड़वाहट कम हो जाती है.

डॉक्टर जैदी के मुताबिक आपको कड़वा खीरा नहीं खाना चाहिए. क्योंकि कुकुर्बिटासिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया जाए तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर टाक्सीसिटी पैदा हो सकती है. वैसे एक-दो से नहीं होगी अगर ज्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे तो हो जाएगी. लेकिन फिर भी अगर आप के पास एक दो खीर भी है वो कड़वा है तो आप उसका सेवन ना करें.

खीरा खाने का सही समय 

आयुर्वेद के मुताबिक खीरा कभी भी आपको रात में नहीं खाना चाहिए. खीरा हमेशा दिन में ही आपको खाना चाहिए. खीरा खाने के लिए बेस्ट टाइम की बात करें तो सुबह10:00 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक का जो टाइम होता है ये बेस्ट होता है. क्योंकि इस दौरान हमारी जो डिजीज फायर होती है वो अपने पीक पर होती है और इस दौरान आप इसको खाते हैं तो आपके अंदर कई तरह की समस्याएं होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

