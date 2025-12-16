खाने के बाद सौंफ जरूर चबाना, बढ़ सकता है सेहत का 'खजाना', रिसर्च में पता चले ये 4 फायदे

Saunf Khane Ke Fayde: होटल हो, ढाबा हो या घर अक्सर लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, स्वाद में तो यह लाजवाब होती है, लेकिन क्या आप इसके फायदे जानते हैं? यह सिर्फ माउथ फ्रेशनर का काम ही नहीं करती, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है. अगर आपको भी खाना खाने के बाद सौंफ खाने की आदत है, तो यह स्टोरी आपके लिए ही है. NIH द्वारा की गई रिसर्च में सौंफ खाने के फायदों के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं क्या हैं वो फायदे.

सौंफ खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

पेट के लिए बेहतर: खाना खाने के बाद सौंफ खाने से पाचन को बेहतर रखा जा सकता है. इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पाचन रस को सक्रिय करते हैं , जिससे खाना जल्दी पच जाता है और पेट से जुड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है.

इसे भी पढ़ें: बाजरा, ज्वार, रागी? सर्दियों में किस आटे की रोटी खाना चाह‍िए?

गैस से राहत: जो लोग पेट में बन रही गैस से परेशान रहते हैं, उनके लिए खाना खाने के बाद सौंफ खाना फायदेमंद माना जा सकता है. यह पेट में जमी हवा को बाहर निकालने में मदद कर सकता है और पेट को हल्का महसूस करवा सकता है.

मुंह की बदबू: सौंफ में कुछ ऐसे प्राकृतिक खुशबू और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और सांसों को ताजा बनाते हैं. मुंह की बदबू से परेशान लोगों के लिए सौंफ एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा साबित हो सकता है.

वजन: सौंफ में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती है और ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. अगर आप वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

सौंफ खाने का सही तरीका क्या है?

आप खाना खाने के बाद आधा से एक चम्मच सौंफ खा सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)