दूध में खजूर उबालकर पीने से क्या होता है? जानें Khajoor Doodh दूध पीने के बड़े फायदे

Khajoor Doodh Benefits: खजूर और दूध का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो खाली दूध नहीं बल्कि, दूध में खजूर को उबालकर पी लें. खजूर वाला दूध न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. क्योंकि ये दोनों ही पोषण से भरपूर होते हैं और जब ये एक साथ लिए जाते हैं, तो इनके फायदे दोगुने हो जाते हैं.

खजूर और दूध का पोषण तत्व- (Nutritional elements of dates and milk)

खजूर में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फाइबर भरपूर मात्रा में होतै है. वहीं दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D और B12 पाए जाते हैं, तो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

खजूर वाला दूध कैसे बनाएं- (How To Make Khajoor Milk)

1 गिलास दूध लें

3–5 खजूर को बीच से काटकर बीज निकाल लें

दूध में खजूर डालकर कुछ मिनट तक उबालें

हल्का गुनगुना होने पर पी लें, आप रात में इसे रखकर सुबह खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं.

खजूर वाला दूध पीने के फायदे- (Khajoor Doodh Pine Ke Fayde)

1. कमजोरी-

शरीर को कमजोरी को दूर करने और एनर्जी को भरने के लिए आप खजूर वाले दूध का सेवन कर सकते हैं. खजूर में मौजूद प्राकृतिक शुगर थकान को दूर करती है, जबकि दूध शरीर को लंबे समय तक ताकत देता है.

2. खून की कमी-

खजूर आयरन का अच्छा सोर्स है. जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत है उन्हें दूध में खजूर उबालकर जरूर पीना चाहिए. इससे हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

3. हड्डियों-

आज के समय में कमजोर हड्डियों की समस्या काफी देखी जाती है. अगर आप भी हड्डियों को फौलादी बनाना चाहते हैं, तो दूध और खजूर का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इन दोनों में कैल्शियम और फॉस्फोरस मौजूद होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं.

4. पाचन-

अगर आप पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो खजूर वाले दूध का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि खजूर में भरपूर फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है.

5. पुरुषों-

आयुर्वेद में खजूर को पुरुषों की शक्ति बढ़ाने वाला फल माना गया है. खजूर वाला दूध पीने से स्टैमिना बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

6. महिलाओं-

महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, कमजोरी और पीरियड्स के दौरान दर्द आम समस्या है. दूध में खजूर उबालकर पीने से शरीर को पोषण मिलता है, दर्द में राहत मिलती है और कमजोरी कम हो सकती है.

