Karwa Chauth 2025: सरगी की थाली में क्या-क्या शामिल होना चाहिए?

How To Hydrate The Body During Fasting: चलिए इस स्टोरी में जानते हैं करवा चौथ व्रत के दौरान ऐसी कौन-कौन सी हेल्दी चीजें खाई जा सकती हैं जो शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखे.

Karwa Chauth 2025: सरगी की थाली में क्या-क्या शामिल होना चाहिए?
करवा चौथ के व्रत में सुबह उठकर क्या खाना चाहिए?

How To Hydrate The Body During Fasting: करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करती है. दिनभर बिना कुछ खाए-पिए रहना चक्कर आना, सिरदर्द या कमजोरी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए अगर व्रत की शुरुआत यानी 'सरगी' के समय कुछ ऐसे फल का सेवन करना जरूरी हो जाता है, जो दिनभर शरीर में ऊर्जा बनाए रखें. तो चलिए इस स्टोरी में जानते हैं करवा चौथ व्रत के दौरान ऐसी कौन-कौन सी हेल्दी चीजें खाई जा सकती हैं जो शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखे.

करवा चौथ व्रत में क्या खा सकते हैं | Can We Eat Fruits During Karwa Chauth?

केला: केला में मौजूद पोटैशियम और फाइबर पाया जाता है जो लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता. ऐसे में अगर आप सरगी में केले का सेवन करते हैं तो न केवल पेट को भरा रख सकते हैं, बल्कि शरीर को एनर्जेटिक भी बनाए रख सकते हैं. 

सेब: सेब में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को दिनभर एक्टिव बनाए रख सकता है. यह धीरे-धीरे पचता है जिससे ऊर्जा धीरे-धीरे रिलीज होती रहती है.

अनार: अनार में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में खून की कमी नहीं होने देते और कमजोरी से भी बचा सकते हैं. 

नारियल पानी: व्रत में डिहाइड्रेशन एक आम समस्या है. नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करता है. सरगी की थाली में नारियल पानी को शामिल करना शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, अखरोट, खजूर और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स एनर्जी का पावरहाउस हैं, जो न केवल पेट को भरा रखते हैं बल्कि ब्रेन फंक्शन और शरीर की ताकत को भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. 

