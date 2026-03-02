India's New Health Alert: ऑफिस चेयर से बढ़ रही समय से पहले बूढ़े होने की समस्या

विज्ञापन
Office Chairs Are Increasing Faster Ageing: आजकल ज्यादातर लोग दिन का बड़ा हिस्सा कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं. ऑफिस का काम हो या घर से काम, घंटों एक ही जगह बैठे रहना आम हो गया है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह आदत हमारे जोड़ों के लिए ठीक नहीं है. लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर समय से पहले कमजोर होने लगता है, खासकर घुटने, कमर और गर्दन पर इसका असर साफ दिखाई देता है.

हमारे शरीर में लगभग 360 जोड़ होते हैं. ये जोड़ हमें चलने, झुकने, मुड़ने और रोजमर्रा के काम करने में मदद करते हैं. जब हम घंटों तक बिना हिले-डुले बैठे रहते हैं, तो इन जोड़ों में जकड़न आने लगती है. खून का संचार भी धीमा हो जाता है. धीरे-धीरे दर्द, सूजन और अकड़न की समस्या शुरू हो सकती है. पहले ये दिक्कतें ज्यादा उम्र में होती थीं, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी घुटनों और कमर दर्द की शिकायत करने लगे हैं.

ज्यादा बैठने से जोड़ों पर होने वाला असर

एक और अहम बात है “सॉलिड मास रेशियो”. इसका मतलब है शरीर में मांसपेशियों का सही अनुपात बना रहना. अगर हम कम चलेंगे और ज्यादा बैठेंगे, तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं. जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो वे जोड़ों को सही सहारा नहीं दे पातीं. इससे जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: unsplash

कम उम्र में ही दर्द की बढ़ती शिकायतें

भारत में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है. खासकर शहरों में काम करने वाले लोग सुबह से शाम तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं. इसी बढ़ती चिंता को देखते हुए सरकार ने जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर शोध और रोकथाम के लिए लगभग 4,800 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है. इसका उद्देश्य है जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं को समझना और समय रहते समाधान निकालना.

डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बैठना शरीर के लिए चुपचाप नुकसान पहुंचाने जैसा है. शुरुआत में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन समय के साथ परेशानी बढ़ सकती है.

कैसे बचें जोड़ों की समस्याओं से?

इससे बचने के लिए बहुत आसान उपाय हैं. हर 30 से 40 मिनट में कुर्सी से उठें, थोड़ा चलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें. लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें. रोज कम से कम 30 मिनट टहलना या हल्की एक्सरसाइज जरूर करें. याद रखिए, शरीर को चलना पसंद है. जितना आप एक्टिव रहेंगे, आपके जोड़ उतने ही लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत रहेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

