फ्रिज में रखा दूध कितने दिन तक है पीने लायक? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पड़ सकते हैं बीमार

खराब या बासी दूध पीने से फूड पॉइजनिंग, पेट में मरोड़, दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी खतरनाक हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं फ्रिज में दूध रखने का सही तरीका क्या है, यह कितने दिनों तक पीने लायक रहता है और किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

अक्सर लोग दूध की थैली या बोतल को फ्रिज के दरवाजे (Door shelf) में रखते हैं. यह सबसे बड़ी गलती है.

सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम का स्नैक्स बिना चाय के अधूरा होता है. इसलिए ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि दो-तीन दिन का दूध एक साथ खरीद लेते हैं और उसे फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं. क्योंकि हमें लगता है कि फ्रिज में रखा है तो खराब नहीं होगा. कई बार तो पैकेट खुला रह जाता है या उबला हुआ दूध फ्रिज के किसी कोने में पड़ा रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रिज में रखा दूध भी एक समय के बाद अपनी पौष्टिकता खो देता है और आपकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है? जी हां, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि फ्रिज में दूध रखने का सही तरीका क्या है, यह कितने दिनों तक पीने लायक रहता है और किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

फ्रिज में रखा दूध कितने दिन तक करें यूज

पैकेट वाला दूध - Pasteurized Milk

अगर पैकेट बंद है, तो यह अपनी एक्सपायरी डेट के बाद भी फ्रिज में 2 से 5 दिनों तक ठीक रह सकता है. लेकिन अगर आपने पैकेट खोल दिया है, तो इसे 2 से 3 दिनों के अंदर यूज कर लेना चाहिए.

उबला हुआ दूध - steamed milk

वहीं, अगर आपने पैकेट से निकालकर दूध उबाल लिया है और फिर फ्रिज में रखा है, तो इसे 2 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए. ज्यादा दिन रखने से इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं.

फ्रिज के दरवाजे में दूध रखने की गलती न करें - Do not make the mistake of keeping milk in the refrigerator door

अक्सर लोग दूध की थैली या बोतल को फ्रिज के दरवाजे (Door shelf) में रखते हैं. यह सबसे बड़ी गलती है. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलता है, जिससे वहां का तापमान घटता-बढ़ता रहता है. दूध को हमेशा फ्रिज के सबसे ठंडे हिस्से यानी बीच वाली या नीचे वाली शेल्फ में अंदर की तरफ रखें. इससे दूध ज्यादा समय तक फ्रेश रहता है.

खराब दूध की पहचान कैसे करें- How to identify spoiled milk

अगर आपको शक है कि दूध खराब हो गया है, तो ये तीन चीजें चेक करें

  1. अगर दूध से हल्की सी भी खटास या अजीब सी बदबू आ रही है, तो उसे तुरंत फेंक दें.
  2. अगर दूध में गांठें (Lumps) पड़ने लगी हैं या वह दही जैसा गाढ़ा दिखने लगा है, तो यह खराब हो चुका है, इसे तुरंत हटा दें.
  3. दूध का रंग एकदम सफेद होना चाहिए. अगर यह हल्का पीला या मटमैला दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि यह पीने लायक नहीं है.
सावधानी क्यों है जरूरी?

खराब या बासी दूध पीने से फूड पॉइजनिंग, पेट में मरोड़, दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी खतरनाक हो सकता है. इसलिए, हमेशा कोशिश करें कि ताजा दूध ही इस्तेमाल करें और फ्रिज में रखे दूध को इस्तेमाल करने से पहले एक बार उबालकर जरूर देख लें. इसके अलावा दूध हमेशा उबालकर ठंडा होने के बाद ही स्टोर करें.  साथ ही आप दूध कांच या स्टील के बर्तन में अच्छे से ढककर ही स्टोर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

