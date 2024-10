Diwali 2024: बिना थके, झटपट पूरी होगी दिवाली की सफाई और बनेंगे पकवान, बस फॉलो कर लें ये पांच टिप्स और हो जाएं टेंशन फ्री

How To Keep Yourself Healthy And Fit During Diwali Preparations: दिवाली के मौके पर दो कामों की सबसे ज्यादा टेंशन होती है. पहला काम तो है दिवाली की सफाई. साल का सबसे बड़ा त्यौहार माने जाने वाले इस मौके पर घर के कोने कोने की सफाई होती है और फिर उनकी सजावट होती है. इस के अलावा दूसरा बड़ा काम होता है दिवाली के लिए खास पकवान बनाना. सफाई के काम से जैसे ही छुटकारा मिलता है पकवान बनान की चुनौती सामने आ जाती है. दोनों ही काम ऐसे हैं, जिनमें टेंशन भी होता है और मेहनत भी खूब लगती है. नतीजा ये होता है कि त्योहार के दिन से पहले थकान और तबियत खराब तक हो जाती है. लेकिन कुछ टिप्स को फॉलो कर आप दिवाली की सारी तैयारियां भी आसानी से कर सकते हैं. साथ ही फ्रेश और हेल्दी भी लग सकते हैं.

दिवाली की तैयारियों के साथ रहें हेल्दी| Tips To Keep Yourself Healthy And Fresh During Diwali Preprations

स्ट्रेस से रहें दूर

तनाव से बचना हो तो उस का सबसे पहला तरीका ये है कि आप खुद को शांत रखें. किसी भी सिचुएशन में या काम ज्यादा होने पर घबराएं नहीं. खासतौर से सफाई के बारे में सोचकर कामकाजी महिलाएं परेशान होने लगती हैं. उस की एक वजह ये भी होती है कि उनके पास समय की कमी होती है. इसलिए तनाव उन पर आसानी से हावी हो जाएं. इसलिए घबराने की जगह सबसे पहले खुद को शांत रखने पर जोर दें.

प्लानिंग करने के बाद शुरू करें काम

सफाई का काम शुरू करने से पहले एक प्लानिंग तैयार कर लें. घर के लोगों की एज और क्षमता के अनुसार सफाई के काम आपस में डिवाइड कर लें. पहले ही ये प्लान कर लें कि आप को किसी हेल्पर की जरूरत पड़ेगी या नहीं. अगर हेल्पर की जरूरत हो तो उसे भी पहले ही इस की जानकारी दे दें.

बड़े काम पहले निपटाएं

जो भी काम करने हैं उन की लिस्टिंग कर लें. इस लिस्ट में उन कामों को प्रायोरिटी पर रखें जो थोड़ा ज्यादा समय लेने वाले या थकाने वाले हों. उन कामों को पहले पूरा करें. इस के बाद छोटे छोटे काम पूरे करें. जैसे घर से पुराना सामान हटाना हो. जाले साफ करना हो. चादर या पर्दे बदलना हो. ऐसे कामों के लिए बाद में समय निकालें.

ज्यादा फैलाया न करें

ये भी ध्यान रखें कि एक साथ बहुत जगह सफाई का काम शुरू न करें. मसलन आप को दो कमरे साफ करने हैं या किचन के साथ किसी रूम की सफाई शुरू कर दें. ऐसा बिलकुल न करें. एक बार में एक ही जगह सफाई का काम करें और उसे समेटने के बाद ही दूसरी जगह का काम शुरू करें. इस से फैलारा देखकर टेंशन नहीं होगा.

खूब पानी पिएं

इस काम में भी खुद को हाइड्रेट रखना पहला नियम है. हो सकते तो कोकोनट वॉटर, फ्रूट जूस और सूप पीते रहें. आपकी बॉडी जितना ज्यादा हाईड्रेट रहेगी. आप उतनी ही कम थकान महसूस करेंगे. और पूरी एनर्जी के साथ दिवाली की सफाई में जुटे रहेंगे.

साफ-सफाई के बाद बारी आती है टेस्टी खाने की. अगर आप भी दीवाली पर अपने मेहमानों के लिए टेस्टी मिठाई बनाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए है कुछ स्पेशल मिठाई की रेसिपी जो झटपट बनकर तैयार हो जाएंगी इनको बनाने में आपको थोड़ा ही समय लगेगा. घर पर बनी हेल्दी और शुद्ध मिठाई बनाने की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)