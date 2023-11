Papad Making Video: फैक्ट्री में किस तरह तैयार किए जाते हैं पापड़, यहां देखें वीडियो

Making Papad In A Factory: फैक्ट्री में पापड़ बनाने का वीडियो,

खास बातें पापड़ एक इंडियन स्नैक है.

पापड़ को आप मील के साथ पेयर कर सकते हैं.

फैक्ट्री में पापड़ बनाने वाला वीडियो.

How Papad Is Prepared In Factory: पापड़ (Papad), या पापड़म (papadam), जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, इंडियन स्नैक्स के सुपरहीरो की तरह है. ये पतली, कुरकुरी और अक्सर मसालेदार डिस्क सभी प्रकार के फ्लेवर (flavours) में आती हैं और इन्हें फ्राई, रोस्ट या यहां तक ​​कि माइक्रोवेव किया जा सकता है - यह आपका फैसला है. आप इन्हें लगभग हर इंडियन मील (Indian meal) में पाएंगे, या तो ऐपेटाइज़र के रूप में या बस तुरंत खाए जाने वाले डिश के रूप में. वे न केवल टेस्टी होते हैं, बल्कि वे इंडियन ट्रेडिशनल (Indian traditions) और त्योहारों का हिस्सा हैं, जिन्हें अक्सर घर पर तैयार किया जाता है. हममें से ज्यादातर लोग अपनी दादी-नानी को पापड़ बनाते हुए देखकर बड़े हुए हैं. अब बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि फ़ैक्टरियों में पापड़ कैसे बनते हैं? (how papads are made in factories?) पढ़ते रहिए.

इंस्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो में, हम एक पापड़ फैक्ट्री में कदम रखते हैं. यह सब पापड़ के आटे की एक मोटी शीट के साथ शुरू होता है, जिसे शायद दाल के आटे (lentil flour), चने के आटे (chickpea flour), चावल के आटे (rice flour), या यहां तक कि आलू जैसे अच्छे पदार्थों से बनाया जाता है. कुछ लोग चीजों को आकर्षक बनाने के लिए मिश्रण में ढेर सारे मसाले और फ्लवेर भी मिलाते हैं. अब, यहीं पर जादू होता है. आटे को अपनी पकड़ बनाने के लिए सही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है. इसके बाद, आटे की मोटी शीट एक मशीन के माध्यम से घूमती है. यह इतना मसला जाता है कि ये पतली सीट बन जाती हैं जो बेहद कुरकुरी होती हैं. एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, आटे की अब पतली परत को गोलाकार पैटर्न के साथ रोलिंग पिन का उपयोग करके मशीन से काटा जाता है. इस तरह, हर पापड़ का साइज और शेप एक ही हो जाता है - यहां कोई पापड़ जेलस नहीं है!

अब छोटे-छोटे राउं पापड़ सूखने के लिए रख लीजिए. ट्रेडिशनल सेटअप में, वे सूरज की गर्म किरणों को सोख लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छा और कुरकुरा हो जाए. लेकिन फैक्टरी में, वे उसी कुरकुरा पूर्णता के लिए हाई टैकनीक सुखाने वाले चैम्बर के साथ फैंसी कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के माध्यम से रोल करते हैं. एक बार जब वे टेस्ट में पास होने लायक कुरकुरे हो जाएं, तो पापड़ पैकेजिंग लाइन में आने के लिए तैयार हैं. उन्हें छांटा जाता है, पैक किया जाता है, और सील किया जाता है, और वे जाने के लिए अच्छे होते हैं - सीधे आपकी प्लेट में, खाने के लिए तैयार.

