Malpua Recipe: इस होली मेहमानों को मीठे में खिलाएं कुछ खास, घर पर बनाएं मालपुआ, यहां देखें आसान रेसिपी

Instant Papad: होली पर इस तरह बनाएं झटपट पापड़, ट्राई करें ये आसान रेसिपी

होली 2023: बेस्ट मालपुआ रेसिपी | घर पर कैसे बनाएं मालपुए (Holi 2023: 5 Best Malpua Recipes | How To Make Malpuas At Home):

अगर आप पहली बार मालपुआ बना रहे हैं, तो इस रेसिपी को आजमाएं. इसे बनाना बेहद आसान है और इसको बनाने में ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

Holi 2023: होली पर इस बार मेहमानों को खिलाना है मीठे में कुछ खास, तो घर पर 10 मिनट में बनाएं 'इंस्टेंट रसमलाई'- Recipe Inside

मालपुआ बनाने के लिए सामग्री ( Ingredients):

बैटर के लिए :

100 ग्राम मैदा

100 ग्राम सूजी

100 ग्राम दूध पाउडर

400 मिली दूध

10 ग्राम इलायची पाउडर

घी तलने के लिए

चाशनी के लिए:

400 ग्राम चीनी

1 ग्राम केसर

5 मिली नींबू का रस

100 मिली पानी

Dahi Bhalla Recipe: होली पर शेफ स्टाइल में बनाएं परफेक्ट और टेस्टी दही भल्ला, यहां है आसान रेसिपी

मालपुआ बनाने की रेसिपी (Malpua Recipe):

मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले बैटर बनाने वाली सारी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक चिकना बैटर तैयार कर लें. अब चीनी, पानी, नींबू का रस मिलाकर चाशनी बनाएं और उसमें केसर डाल दें. अब एक नॉन स्टिक पैन में घी गरम करें, ध्यान रखें कि घी बहुत ज्यादा गरम न हो. अब घी में चम्मच की मदद से बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से पकाएं. इसके बाद मालपुए को चाशनी में भिगो दें. इसके बाद मालपुए को प्लेट में निकालें और ऊपर से इसे बादाम और पिस्ते से सजाएं और गरमा गरम सर्व करें.