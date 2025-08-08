विज्ञापन
इस शुभ मुहूर्त में बांधे अपने भाई को राखी और झटपट बनाएं ये 2 स्वीट डिश, नोट करें रेसिपी.

Raksha Bandhan 2025: कल देशभर में भाई-बहन के अटूट रिश्‍ते का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा. इस स्वीट डिश के साथ इस शुभ मुहुर्त में बांधे भाई को राखी.

Raksha Bandhan 2025: राखी बांधने का समय.

Raksha Bandhan 2025 Shubh Muhurat And Recipe: कल देशभर में भाई-बहन के अटूट रिश्‍ते का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन शनिवार, 9 अगस्त 2025 को है. इस वर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे होगी और समाप्त 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे होगी. तो चलिए जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और इस दिन बनाई जाने वाली रेसिपी.

राखी बांधने का शुभ समय- (Rakhi Badhne Ka Shubh Muhurat)

9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 47 मिनट से दोपहर के 1 बजकर 24 मिनट तक है.

रक्षाबंधन पर बनाएं ये खास रेसिपी- (Raksha Bandhan Special Sweets)

1. छैना मुर्की-

जब झटपट बनाना हो कुछ मीठा और समय हो बहुत कम तो पनीर की ये रेसिपी जरूर ट्राई करें. पनीर के थोड़े छोटे टुकड़े काट लें. एक कप शक्कर और आधा कप पानी मिलाकर एक तार की चाशनी तैयार करें. इस चाशनी में पनीर के टुकड़े डालें. जब चाशनी गाढ़ी होने लग जाए तब गैस बंद कर दें. पर पनीर को चलाते रहें. जब चाशनी जमना शुरू हो जाए तब पनीर को उससे निकाल लें. बस छैना मुर्की बन कर तैयार है.

2. मालपुआ-

मालपुआ बनाना भी बहुत आसान है. आटे को घोलकर रख दें. स्वाद के लिए इसमें नारियल का बूरा, बारीक ड्राईफ्रूट्स और मावा भी मिला सकते हैं. एक तरफ एक तार की चाशनी भी तैयार करके रख लें. अब पैन में थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करें. और छोटे चम्मच से आटे का घोल तेल में डालें और फ्राई करें. इसे चाशनी में डालकर तैयार कर सकते हैं. 

