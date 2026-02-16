मीठे में क्या खाएं कि न बढ़ेगा ब्लड शुगर, डॉ. सौरभ सेठी ने बताया मीठे में क्या बनाएं जो हो सेहतमंद भी

Dessert Recipe: आजकल ज्यादातर लोग मीठा खाने के लिए प्रोसेस्ड डेजर्ट उठा लेते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है और एनर्जी भी गिर जाती है. ऐसे में अगर आप फाइबर, हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरपूर स्नैक चुनते हैं, तो न सिर्फ मीठा खाने की क्रेविंग शांत होती है बल्कि ब्लड शुगर भी संतुलित रहता है. यह आसान, बिना बेक की रेसिपी इन्हीं खूबियों के साथ आती है.mकैलिफोर्निया स्थित गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट Dr Saurabh Sethi, जिन्होंने All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Harvard University और Stanford University से ट्रेनिंग ली है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर 9 फरवरी को एक हेल्दी डेट बाइट्स की रेसिपी शेयर की. यह रेसिपी सिर्फ चार चीजों से बनती है, इसमें बेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती और यह पांच मिनट में तैयार हो जाती है.

सामग्री

मेजूल खजूर

नेचुरल पीनट बटर

डार्क चॉकलेट (पिघली हुई)

कटे हुए बादाम

बनाने का तरीका

सबसे पहले खजूर को साफ सतह या बटर पेपर पर रखें और चम्मच या बेलन की मदद से हल्का सा दबाकर चपटा कर लें. ध्यान रखें कि खजूर फटे नहीं और एक समान बेस बन जाए.

अब हर खजूर पर एक चम्मच नेचुरल पीनट बटर डालें और बराबर फैलाएं, ताकि हर बाइट में क्रीमी स्वाद आए.

इसके बाद ऊपर से पिघली हुई डार्क चॉकलेट डालें. आप चम्मच या पाइपिंग बैग की मदद से इसे आसानी से फैला सकते हैं.

चॉकलेट अभी हल्की गर्म हो तो उस पर कटे हुए बादाम छिड़क दें, ताकि वे अच्छी तरह चिपक जाएं.

अब तैयार खजूर को फ्रिज या फ्रीजर में रखें और तब तक ठंडा होने दें जब तक चॉकलेट सख्त न हो जाए.

सेहत के लिए फायदे

मेजूल खजूर

डॉ. सेठी बताते हैं कि मेजूल खजूर प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं और इनमें फाइबर व पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है. इनमें पॉलीफेनॉल भी पाए जाते हैं, जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करते हैं और शुगर स्पाइक से बचाने में मदद करते हैं.

पीनट बटर

नेचुरल पीनट बटर में हेल्दी फैट और प्रोटीन होते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं.

डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉयड्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो दिल और दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.

डॉ. सेठी के अनुसार, इस स्नैक में फाइबर, फैट और प्रोटीन का संतुलित मेल है, जो मीठा खाने की इच्छा को कम करता है, एनर्जी लेवल को स्थिर रखता है और लंबे समय तक संतुष्टि देता है.

