पानी के साथ 1 इलायची खाने से पुरुषों को क्या फायदे होते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे करें सेवन

Elaichi Benefits for Men: इलायची में विटामिन C, विटामिन B, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज और कॉपर जैसे कई जरूरी पौषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को फिट रखने में मदद करते हैं. इसी को लेकर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर की है और यह बताया है कि पुरुषों के लिए इलायची कितनी फायदेमंद होती है.

पुरुषों के लिए इलायची के फायदे
Purushon ke Liye Elaichi ke Fayde: इलायची एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर किचन में पाया जाता है. यह खाने और चाय के स्वाद को तो बढ़ाती है, साथ में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है. इलायची में विटामिन C, विटामिन B, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज और कॉपर जैसे कई जरूरी पौषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को फिट रखने में मदद करते हैं. क्या आप जानते हैं, अगर पुरुष एक इलायची को रोजाना पानी के साथ खाएं, तो गजब के फायदे मिल सकते हैं. इसी को लेकर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर की है और यह बताया है कि पुरुषों के लिए इलायची कितनी फायदेमंद होती है. 

1. टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में मददगार

इलायची में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में तनाव को कम करने में मदद करते हैं. ऐसे में जब तनाव कम होता है, तो हार्मोनल बैलेंस बेहतर रहता है, जिससे शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बैलेंस रहता है.

2. स्टैमिना और एनर्जी बूस्ट

इलायची शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है. जब शरीर में खून का फ्लो सही रहता है, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व सभी अंगों तक आसानी से पहुंचते हैं. इससे न केवल एनर्जी लेवल बढ़ता है, बल्कि वर्कआउट के दौरान स्टैमिना भी बेहतर होता है. इसके अलावा नियमित रूप से इलायची का सेवन करने से थकान कम होती है और शरीर दिनभर एक्टिव रहता है.

3. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद

ज्यादा बाहर का खाना खाने से गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो जाती हैं. ऐसे में इलायची बेहद फायदेमंद साबित होती है. इससे पाचन बेहतर होता है और गैस की समस्या से भी राहत मिलती है. इसके अलावा यह एसिडिटी और ब्लोटिंग को भी कम करती है, जिससे पेट हल्का महसूस होता है.

4. स्ट्रेस होता है कम

इलायची की प्राकृतिक खुशबू दिमाग को रिलैक्स करती है, जिससे चिड़चिड़ापन कम होता है और मूड बेहतर होता है. ऐसे में जब नर्वस सिस्टम शांत रहता है, तो कंसन्ट्रेट करना आसान हो जाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है.

5. हेल्दी हार्ट हेल्थ

इलायची नेचुरली ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है. साथ ही इसके सेवन से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिसस दिल पर दबाव कम होता है और हार्ट हेल्थ हेल्दी रहती है.

कैसे करें सेवन?
  • एक बड़ी हरी इलायची लें.
  • इसके बीज निकालें और गुनगुने पानी के साथ निगल लें.
  • इलायची के छिलके को आप चाहें तो चबा सकते हैं या फेंक सकते हैं. 
  • इसका सेवन आप रात को सोने से 10 मिनट पहले कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

