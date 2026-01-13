Happy Makar Sankranti 2026: इन प्यार भरे संदेशों के जरिए दें मकर संक्रांति की बधाई और बनाएं ये खास पकवान

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति, जिसे उत्तरायण, मकर संक्रांति या संक्रांति भी कहा जाता है, हर साल पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है. यह एक फसल का त्योहार है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का संकेत देता है. इसके साथ ही सर्दियों के अंत और नए कृषि चक्र की शुरुआत मानी जाती है. इस साल यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा. हालांकि कुछ लोग इसे 15 जनवरी को भी मना रहे हैं. बता दें कि इस खास दिन में घरों पर खिचड़ी के साथ कई अन्य पकवान भी बनते हैं. इसके साथ ही दोस्तों और परिवार वालों को शुभकामनाएं, संदेश और बधाइयां भेजी जाती हैं. तो चलिए जानते हैं इस खास दिन पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश और बनने वाली खिचड़ी रेसिपी के बारे में.

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं ( Makar Sankranti 2026 Wishes/Messages)

1. यह मकर संक्रांति आपके जीवन में गर्मजोशी, खुशियां और नई शुरुआत लेकर आए.

2. इस मकर संक्रांति पर आपके जीवन में मिठास, उजाले भरे दिन और ऊंचे सपने हों.

3. आपकी सारी परेशानियां तिल-गुड़ की तरह घुल जाएं और खुशियां पतंग की तरह आसमान छूएं.

4. मकर संक्रांति की शुभकामनाएं! आपके घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहे.

5. यह फसल पर्व आपके दिल को खुशियों से भर दे.

6. इस संक्रांति उम्मीदों के साथ ऊंची उड़ान भरें और नकारात्मकता को पीछे छोड़ दें.

7. आपके जीवन में यह मौसम भरपूर खुशियां, मिठास और प्यारी यादें लेकर आए.

8. सूर्यदेव आपको सफलता दें और फसल आपके जीवन में समृद्धि लाए.

9.इस मकर संक्रांति पर साथ होने की खुशी और नई शुरुआत का जश्न मनाएं.

10. धूप और खुशियों में लिपटी हुई ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भेज रही हूं.

मकर संक्रांति पर बनने वाले पकवान ( Makar Sankranti Special Recipe)

बता दें कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है. जिसमें उरद की दाल का इस्तेमाल किया जाता है. उड़द दाल को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है. माना जाता है कि मकर संक्रांति पर उड़द दाल की खिचड़ी खाने और दान करने से ग्रहों की अशुभता कम होती है. यही वजह है कि इस दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाई जाती है और दान भी की जाती है. आइए जानते हैं इसे टेस्टी बनाने की रेसिपी.

सामग्री

चावल

उड़द दाल

मटर

गोभी

कटे हुए आलू

कटा टमाटर

बारीक कटी मिर्च

हल्दी पाउडर

हींग चुटकी भर

जीरा

नमक

घी

गरम मसाले

रेसिपी

खिचड़ी बनाने से पहले चावल और उड़द दाल को अच्छे से धोकर साफ कर लें. कुछ देर के लिए दोनों ही चीजों को भिगोकर रख दें. अब कुकर में घी डालें. घी के गरम होने पर उसमें जीरा और हींग डाल लें. इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डालकर हल्का भून लें, जिससे खिचड़ी में एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी. इसके बाद इसमें मटर, हल्दी डालकर कुछ देर फ्राई करें. इसके बाद इसमें चावल और उड़द दाल को डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं. अब इसमें स्वादानुसार नमक और पानी डालकर कुकर बंद कर दें. 3-4 सीटी आने तक खिचड़ी को पकाएं. इसके बाद गैस को बंद कर दें और गैस निकल जाने पर कुकर का ढ़क्कन खोलें. उड़द दाल की खिचड़ी के ऊपर देसी घी और हरा धनिया डालें. इसके साथ ही आप इसे दही, चटनी और अचार के साथ भी खा सकते हैं.

