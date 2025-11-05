विज्ञापन
अदरक हो जाए महंगी इससे पहले बना लीजिए Homemade ginger powder, महीनों तक रहेगा फ्रेश, तरीका है एकदम आसान

Dry Ginger Powder : सोंठ बनाकर आप न सिर्फ अपने किचन का बजट बचा सकते हैं, बल्कि आपके पास पूरे साल अदरक का एक ताजा स्टॉक भी रहेगा. इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है. आपको न अदरक छीलने की टेंशन, न कूटने की मेहनत. बस एक चुटकी पाउडर डालिए और काम खत्म.

Sonth powder recipe : इसका सबसे आसान, सस्ता और असरदार हल है - घर पर सोंठ (Dry Ginger Powder) बनाना.

Homemade ginger powder : चाय, सब्जी, काढ़ा... बिना अदरक के सब अधूरा लगता है. लेकिन जैसे ही अदरक के रेट बढ़ते हैं या वह रखी-रखी सूख जाती है, तो फिर मूड खराब हो जाता है. लेकिन अब आपको मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां पर अदरक पाउडर घर पर तैयार करने के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप महीनों तक स्टोर करके यूज में ला सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे और खाने का स्वाद भी फिका नहीं पड़ेगा. तो देर किस बात की आइए जानते हैं...

सोंठ बनाने का एकदम आसान तरीका | The easiest way to make dry ginger

  • सबसे पहले एकदम ताजी अदरक लें. उसे अच्छे से धोकर छील लें.
  • अदरक को चाकू या पिलर की मदद से एकदम पतले-पतले टुकड़ों या चिप्स में काट लें. 
  • इन टुकड़ों को एक प्लेट या कपड़े पर फैलाकर ऐसी जगह रखें जहां तेज धूप आती हो. अब आप इन्हें 4 से 5 दिन तक पूरी तरह से सूखने दें. जब तक ये एकदम कड़क होकर टूटने न लगें, तब तक इन्हें सुखाते रहें.
  • जब टुकड़े पूरी तरह सूख जाएं, तो उन्हें मिक्सी या ग्राइंडर में डालकर एकदम बारीक पाउडर बना लें.
  • अब आप इस पाउडर को एक छलनी से छान लें, ताकि कोई मोटा टुकड़ा न बचे.

बस, अब इस होममेड सोंठ पाउडर को किसी एयरटाइट कंटेनर (हवा बंद डिब्बे) में भरकर रख लें. यह महीनों तक फ्रेश रहेगा और आपको बार-बार अदरक खरीदने की टेंशन नहीं रहेगी.

क्यों बनाएं सोंठ | Why make dry ginger

सोंठ बनाकर आप न सिर्फ अपने किचन का बजट बचा सकते हैं, बल्कि आपके पास पूरे साल अदरक का एक ताजा स्टॉक भी रहेगा. इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है. आपको न अदरक छीलने की टेंशन, न कूटने की मेहनत. बस एक चुटकी पाउडर डालिए और काम खत्म.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

