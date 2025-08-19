विज्ञापन
सिर से पांव तक हर अंग में जान फूंक देते हैं इस चीज से बने लड्डू, जानें फायदे और रेसिपी

Moringa Laddu Ke Fayde: मोरिंगा को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है.

सिर से पांव तक हर अंग में जान फूंक देते हैं इस चीज से बने लड्डू, जानें फायदे और रेसिपी
Moringa Laddu: मोरिंगा के लड्डू खाने के फायदे.

Moringa Laddu Benefits In Hindi: मोरिंगा को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है. इसे सहजन के नाम से भी जाना जाता है. इसके पत्ते, फूल और फली हर भाग को सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आपको बता दें कि इसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन और फाइबर जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. मोरिंगा को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. अगर आप भी लड्डू खाने के शौकीन हैं तो एक बार मोरिंगा के लड्डूओं को जरूर ट्राई करें. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसकी रेसिपी और फायदे.

कैसे बनाएं मोरिंगा के लड्डू- How To Make Moringa Laddu Recipe At Home:

मोरिंगा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 कप मोरिंगा पाउडर लें. आधा कप बेसन लें. आप बेसन की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. घी और खजूर लें और अन्य ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हैं उन्हें लें. एक कड़ाही में देसी घी डालें और इसमें बेसन या आटा आपने जो भी लिया है उसे अच्छी तरह गोल्डन होने तक भून लें. अब इसी आटे में मोरिंगा पाउडर डाल दें और इसे कुछ मिनट तक पकाएं. अब इसमें खजूर पीस कर डाल दें. बाकी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करके पीसकर डाल दें. अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप गुड़ की चाशनी तैयार कर इसमें सारा मिश्रण डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. घी लगाकर हल्के हाथ से लड्डू बना लें. लेकिन ध्यान रखें मिश्रण को हल्का ठंडा होने पर ही लड्डू बनाना शुरू कर दें वरना पूरी तरह से ठंडा होने के बाद लड्डू नहीं बन पाएंगे.

Photo Credit: Canva

मोरिंगा लड्डू खाने के फायदे- (Moringa Laddu Khane Ke Fayde)

मोरिंगा के लड्डूओं को सेहत का खजाना कहा जाता है. अगर आप दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं और वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना एक गिलास दूध के साथ 1 लड्डू का सेवन कर सकते हैं. इतना ही नहीं इन लड्डूओं के सेवन से हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. इसके साथ ही ये लड्डू हार्ट के लिए भी काफी अच्छे माने जाते हैं.

