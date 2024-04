लोहे की कड़ाही में भूलकर भी न पकाएं ये चीजें, सेहत के लिए है भयंकर रूप से हानिकारक

Foods to avoid cooking in iron kadhai: लोहे की कढ़ाई में न पकाएं ये चीजें

Foods to avoid cooking in iron kadhai: कुकिंग को एक तरह का आर्ट भी कहा जाता है. खाना बनाते वक्त जितना जरूरी सही मसालों और दूसरे इंग्रीएंट्स का चयन होता है उतना ही जरूरी ये भी है कि कौन सी चीज किस तरह के बर्तन में पकाई जाए. लोहे की कड़ाही में खाना बनाना यूं तो हेल्दी माना जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें लोहे की कड़ाही (iron pan or kadhai) में कभी नहीं पकाना चाहिए. कुछ सब्जियों को लोहे की कड़ाही में (food should not cook in iron kadai) पकाने से इनमें लोहे का स्वाद आने लगता है, कुछ सब्जियों को कढ़ाई में पकाने से सब्जियों का रंग खराब हो सकता है. वहीं कुछ चीजों को इस कड़ाही में बनाने ये रिएक्शन भी करता है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. आइए जानते हैं किन चीजों को कभी भी लोहे की कड़ाही में नहीं पकाना चाहिए.

कौन सी सब्जियां लोहे की कढ़ाई में नहीं पकानी चाहिए? (Which vegetables should not be cooked in iron kadai?)