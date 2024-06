मतगणना से पहले ही जीत का जश्न, भाजपा कार्यकर्ताओं ने बनाए 400 किलो लड्डू, किए मोदी भजन

आज यानि 4 जून 2024 को भारत में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आना है. लोकतंत्र के इस पर्व में ऊंट किस करवट बैठेगा? किसकी होगी जीत और किसी हार, ये बस कुछ समय बाद साफ हो जाएगा. कुछ ही घंटों में काउंटिंग शुरू होने वाली हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार के पटना में 3 जून को बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले बीजेपी की जीत का जश्न मनाने के लिए 400 किलो लड्डू बनाए. बीजेपी कार्यकर्ता अनिल साहनी ने कहा कि वे राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे.

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं. 543 संसदीय सीटों के लिए मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और तब तक जारी रहने की उम्मीद है जब तक कि चुनाव निकाय द्वारा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतों की गिनती नहीं हो जाती. ऐसे में सभी राजनीतिक दल जीत की उम्मीद में जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं. कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालय में एक विशाल सेटअप के साथ तैयारियों की शुरुआत की, वहीं भाजपा ने जीत के जश्न की योजना के साथ एक कदम आगे बढ़ाया. भाजपा के "अब की बार 400 पार" नारे के अनुरूप, बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी की प्रत्याशित जीत का जश्न मनाने के लिए 400 किलो लड्डू तैयार किए.

लड्डू बनाने का वीडियो:

एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए भाजपा का नारा "अब की बार 400 पार" लगा रहे हैं. इसमें ऑर्डर पूरा होने से पहले की जा रही तैयारियों को भी दिखाया गया है.

भजन कीर्तिन करते हुए कार्यकर्ता:

बिहार में की जा रही व्यापक तैयारियों के अलावा वाराणसी में भी भाजपा की जीत का जश्न मनाने की ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं. वाराणसी का एक वीडियो भी एक्स पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें महिलाओं का एक समूह लोकसभा चुनावों की मतगणना से पहले 'मोदी भजन' गाते और लड्डू बनाते हुए दिखाई दे रहा है.

VIDEO | A group of women sing 'Modi bhajans' and prepare laddoos in Varanasi ahead of counting of votes for Lok Sabha polls tomorrow.