हर महीने के दर्द से पाना है छुटकारा, तो एक्सपर्ट के बताए इन उपायों को आजमाएं, भूल जाएंगे पीरियड्स का दर्द और क्रैम्प्स

How to Get Relief from Periods Pain: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर अक्षय कुमार की कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी पैडमैन. जो काफी ज्यादा चर्चित भी रही. रियल स्टोरी पर बनी इस फिल्म को रील पर तकरीबन हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों ने देखा. बता दें कि एक समय था जब पीरियड्स के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था. इस बात को छिपा कर रखा जाता है. लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि बदलते समय और इस तरह की फिल्मों के आने के बाद अच्छी बात ये रही कि अब पीरियड छुपाए जाने वाला या डिस्कस न किया जाने वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाता. मासिक धर्म पर चर्चा खुलकर हो रही है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये जरूरी है. हर माह कई बच्चियां और महिलाएं इस दर्द से गुजरती है. क्यों होते हैं पीरियड्स और कैसे तकरीबन 28 दिन के साइकिल में होने वाले दर्द से निजात मिल सकती है?

कई लोग पीरियड्स का दर्द होने पर पेन किलर्स का सेवन करते हैं, लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि पीरियड क्रैम्पस से निजात दिलाने में पेनकिलर्स की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि घर की रसोई में ही तमाम चीजे हैं जो राहत पहुंचा सकते हैं. ऐसे उपायों को लेकर आईएएनएस ने न्यूट्रिशनिस्ट से बात की. जिसमें उन्होंने बताया कि इस दर्द से राहत पाने में दवाइयों की जगह आप कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं जो इस दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं.

पीरियड सर्कल में आपके यूट्रस के अंदर से ब्लड और ऊतक (टिशू) वजाइना से बाहर निकल जाते हैं. हर महीने होने वाली इस प्रोसेस में ज्यातदातर महिलाओं को गंभीर से लेकर नॉर्मल दर्द का सामना करना पड़ता है. ऐसे में महिलाओं को अलग-अलग तरह की परेशानी आती है. कई को इसमें कमजोरी का अहसास होता है. इसके अलावा पीरियड्स में मूड स्विंग होना ऐसे में आम बात है. पीठ के निचले हिस्से और जांघों में दर्द, के अलावा मितली और उल्टी, पसीना आना, चक्कर आना, सूजन और सिर दर्द जैसी समस्या होती है. यहां अब यह प्रश्न उठता है अगर दवा नहीं तो फिर इस दर्द से राहत पाने के लिए क्या खाना चहिए जिससे दर्द से निजात मिलने के साथ ही कमजोरी को भी ठीक किया जा सके.

आईएएनएस ने न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पा मित्तल से बात की पीरियड्स पेन को कम करने के लिए क्या‍ खाएं इस पर न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पा मित्तल ने बताया, ‘' मेरे पास अक्सर ऐसे मरीज आते है, जो यह जानना चाहते हैं कि हम पीरियड के समय होने वाले दर्द में ऐसा क्या खाएं जिससे दर्द में आराम मिल सके. ऐसे में हम उन्हें ऐसी कई चीजों का सेवन करने के लिए कहते हैं जो आपके रसोईघर में ही मौजूद हैं.‘' उन्होंने कहा कि ऐसे में देसी घी बहुत अच्छा काम करता है. इसके अलावा दही का सेवन भी दर्द को कम करने में मदद कर सकता है. बता दें कि साबूदाना की खिचड़ी भी दर्द से बेहद आराम देती है. इसमें साबूदाना की कांजी भी अपना काम करती है. कांजी बनाने के लिए आपको साबूदाना 2 से 3 घंटों के लिए भिगोकर रखना है, फिर उसे उबालकर उसमें जीरा, नमक, नींबू डालकर लेने से भी पीरियड के दर्द में आराम मिलता है. इसके अलावा घी शंकर और जीरे के पाउडर को मिलाकर लेने से भी आराम मिलता है.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक पीरियड से पहले जहां तक हो सके, बैलेंस डाइट ही लें. फास्ट फूड से परहेज करें तो अच्छा हो. जहां तक संभव हो सके हाई प्रोटीन डाइट पर ही रहें. शिल्पा मित्तल ने ऐसे में कमजोरी न आए इसके लिए सत्तू पराठा, पनीर, दालें, फलियां, दूध, दही खाने की सलाह दी है. अगर नॉनवेज खा रहे हैं उसमें उन्होंने अंडे, चिकन और मछली खाने की सलाह भी दी है. घी, अलसी, बादाम, अखरोट और चिया बीज भी इसमें अच्छे माने जाते हैं. कुल मिलाकर राय यही है कि आहार, व्यवहार (खाने की च्वाइस को लेकर) सही होगा तो इस दर्द से राहत मिलेगी. इसके साथ ही खाने की शुद्धता का ख्याल रखें और हर 3-4 घंटे में कुछ हेल्दी खाते रहें तो राहत मिल सकती है.

