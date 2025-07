क्या आप भी करते हैं इन 5 सीड्स का सेवन, तो जान लें खाने का सही समय और फायदे

Best way to eat these seeds: खुद को सेहतमंद बनाने के लिए लोग इन दिनो तेजी से चिया सीड्स, कद्दू के बीज और सब्जा सीड्स को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं. इन सीड्स में हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण कई तरह के विटामिन और मिनिरल्स पाए जाते हैं. जिससे शरीर को बीमारियों से दूर रखने में मदद मिलती है. सीड्स में प्रोटीन और फाइबर के अलवा हेल्दी फैट्स भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं और हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं. अगर आप शरीर को इन सीड्स का भरपूर फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो सही समय पर खाना जरूरी है. आज हम आपको सेहत के लिए फायदेमंद ऐसे ही कुछ सीड्स को खाने का सही समय बताने जा रहे हैं.

पोषण से भरपूर बीजों को खाने का सही समय (Right time to eat nutrient-rich seeds)

1. अलसी के बीज-



अलसी के बीज में ओमेगा 3 और फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाती है. इसके नियमित इस्तेमाल से पीसीओएस, कब्ज और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. अलसी के बीज को खाली पेट या नाश्ते के समय खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है.

2. चिया सीड्स-



शाम के स्नैक्स में चिया सीड्स का सेवन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. आप दही, पुडिंग या स्मूथी के साथ एक चम्मच चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं. फाइबर से भरपूर चिया सीड्स खाने के बाद लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा. साथ ही यह ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है.



3. सब्जा सीड्स-



लंच से आधे घंटे पहले खाने से एसिडिटी कम होती है पाचन में सुधार आता है. इसके सेवन से शरीर को ठंडक मिलती है, साथ ही वजन खटाने में भी मददगार होता है. पानी, शरबत या स्मूदी के साथ सब्जा सीड्स का सेवन किया जा सकता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए भी सब्जा सीड्स फायदेमंद होता है.



4. पम्पकिन सीड्स-



पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज में मैग्नीशियम पाया जाता है जिससे स्ट्रेस कम होता है और अच्छी नींद आती है. इसीलिए शाम के समय या रात को सोने से पहले पम्पकिन सीड्स का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. कद्दू के बीज में मौजूद ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं.



5. तिल-



सफेद तिल में कैल्शियम और जिंक जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जिसके सेवन से बोन डेंसिटी बढ़ता है और मसल रिलैक्सेशन में मदद मिलती है. सेसमे सीड्स यानी तिल का सेवन रात के खाने के बाद करना चाहिए. तिल में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर से कमजोर को मिटाने के अलावा मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं.

