BCCI के एक्शन से बौखलाई बांग्लादेश की सरकार, IPL के प्रसारण पर लगाया बैन

IPL Broadcast Banned in Bangladesh After Mustafizur Out From KKR: आईपीएल से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बैन किए जाने के बाद बांग्लादेश बौखलाया हुआ है. बांग्लादेश क्रिकेट इस घटना के बाद अजीबोगरीब फैसले कर रहा है. एक ओर जहां बांग्लादेश क्रिकेट ने आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की अपील की तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश बोर्ड अपने देश में आईपीएल के मैचों के प्रसारण पर अब रोक लगाने का एलान कर दिया है और इसे लेकर बांग्लादेश टीवी को आदेश जारी कर दिया है.

BCB ने वेन्यू शिफ्ट करने का किया था अनुरोध

इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने सभी मुकाबले भारत के बाहर किसी अन्य वेन्यू पर शिफ्ट करवाने का अनुरोध किया है. भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनाव के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों पर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2025 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से रिलीज कर दिया गया था. इसके बाद बीसीबी ने शनिवार को जूम पर एक मीटिंग करने के बाद रविवार को एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई.

बता दें कि पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, उनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था. चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद केकेआर इस 30 साल के गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था.