Instant Energy Drink For Weakness: ये ड्रिंक्स त्योहार की चमक और मुस्कान दोनों बरकरार रखेंगे. तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो ड्रिंक्स.

Read Time: 3 mins
दिवाली की सफाई से हुई थकान दूर कर देंगे ये ड्रिंक्स, बनने में लगेंगे बस 5 मिनट

Instant Energy Drink For Weakness: त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. घर की सजावट, दीयों की रौशनी, मेहमानों की मेज़बानी और लगातार चलने वाले समारोह के बीच शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होना आम है. थकान के कारण शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, जिससे मूड भी खराब हो सकता है. ऐसे में खुद को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए क्या करें? यहां हम आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं जो त्योहार की चमक और मुस्कान दोनों बरकरार रखेंगे. तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो ड्रिंक्स.

महिलाओं की कमजोरी कैसे दूर करें? | Energy Drink For Weakness At Home

ड्राई फ्रूट मिल्कशेक: दीवाली के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल खूब किया जाता है. अगर इन्हें दूध के साथ मिलाकर पीते हैं, तो यह एनर्जी बूस्ट का पावरहाउस बन सकता है. भिगोए हुए बादाम, काजू, अखरोट, खजूर और थोड़ा सा शहद दूध में ब्लेंड करें. यह ड्रिंक प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स से भरपूर होता है जो शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करेगा. 

नींबू-पुदीना ड्रिंक: थकान को दूर करने के लिए यह एक ड्रिंक बेहतरीन है. इससे बनाने के लिए एक गिलास ठंडे पानी में नींबू का रस, पुदीना पत्ते, थोड़ा सा सेंधा नमक और शहद मिला लें और फिर इसका आनंद लें.

ग्रीन टी: त्योहारों में मिठाइयां और तला भुना खाने की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं. ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्स करते हैं और एनर्जी प्रदान करते हैं. यह दिमाग को शांत रखती है, शरीर को रिलैक्स करती है और थकान दूर करती है.

नारियल पानी: यह मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर है. इसका सेवन न केवल डिहाइड्रेशन को दूर करता है, बल्कि पाचन भी सुधारता है शरीर को तुरंत ऊर्जा भी देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

