इस दिवाली यूं बनाएं बिहार का फेमस खाजा | Khaja Quick Recipe

Khaja Banane Ka Tarika: दिवाली का त्योहार अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है. इसे बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है. घरों के बाहर दीयों और रंगोली के साथ ही साथ तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां भी बनाई जाती है क्योंकि मिठाइयों के बिना तो मानों ये त्योहार अधूरा सा लगता है. दिवाली पर जैसे हर राज्य अपनी पारंपरिक मिठाई बनाता है. वैसे ही बिहार में खाजा बनाया जाता है. खाजा एक तरह की कुरकुरी और मीठी पकौड़ी होती है, जो मैदे के आटे और चीनी के चाशनी से बनाई जाती है. तो चलिए जानते हैं खाजा बनाने की आसान रेसिपी क्या है?

Khaja Banane Ki Recipe

सामग्री

2 कप मैदे का आटा

तेल या घी

1/4 चम्मच इलायची पाउडर

1/2 कप चीनी

1/2 कप घी

1/4 चम्मच केसर

पानी आवश्यकतानुसार

बनाने की विधि:

खाजा बनाने के लिए पहले मैदे के आटे को एक बड़े बर्तन में लें और उसमें घी, इलायची पाउडर और केसर मिलाकर अच्छे से आटा गूंथ लें. अच्छी तरह से आटा गूंथने के बाद उसे कम से कम 30 मिनट के लिए ढककर रख दें. अब आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर हर हिस्से को पतला बेल लें और फिर लंबी और पतली पट्टियों में काट लें. फिर इसे गरम तेल में तब तक तले जब तक वे सुनहरा और कुरकुरा न हो जाए. अब एक पैन लें उसमें चीनी और पानी मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं, जैसे ही चाशनी बनकर तैयार हो जाए खाजा को उसमें डुबो दें और सूखने दें.

