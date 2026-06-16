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विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर में क्या है अंतर? कौन सा सिरका कहां आता है काम? जानें इस्तेमाल का सही तरीका

कई लोग विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है. दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग जरूरतों के लिए किया जाता है. आइए जानते हैं कि इन दोनों सिरकों में क्या फर्क है और इन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए.

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विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर में क्या है अंतर? कौन सा सिरका कहां आता है काम? जानें इस्तेमाल का सही तरीका
Difference between normal vinegar and apple cider vinegar
Pexels

कई घरों में विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को यह समझ नहीं आता कि इनमें फर्क क्या है और किसे किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. कोई इसे सलाद में डालता है, कोई वजन कम करने के लिए पानी में मिलाकर पीता है, तो कोई सफाई के लिए इस्तेमाल करता है. ऐसे में सही जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि दोनों सिरकों के फायदे और उपयोग अलग-अलग हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर में क्या अंतर है और इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है.

क्या होता है सामान्य विनेगर?

सामान्य विनेगर को आमतौर पर अनाज, गन्ने या अल्कोहल को फर्मेंट करके बनाया जाता है. इसका स्वाद काफी तेज और खट्टा होता है. इसका इस्तेमाल अचार बनाने, चाइनीज डिशेज, सॉस और कई तरह की रेसिपीज में किया जाता है. इसके अलावा यह घर की सफाई में भी काफी उपयोगी माना जाता है.

क्या है एप्पल साइडर विनेगर?

एप्पल साइडर विनेगर सेब के रस को फर्मेंट करके तैयार किया जाता है. इसका रंग हल्का सुनहरा होता है और स्वाद सामान्य विनेगर की तुलना में थोड़ा हल्का होता है. इसे अक्सर वजन प्रबंधन, पाचन और हेल्दी लाइफस्टाइल से जोड़कर देखा जाता है.

कौन सा सिरका कहां आता है काम?

अगर आप खाना बना रहे हैं, अचार तैयार कर रहे हैं या सफाई करना चाहते हैं, तो सामान्य विनेगर बेहतर विकल्प हो सकता है. वहीं सलाद ड्रेसिंग, डिटॉक्स ड्रिंक या हेल्थ रूटीन में एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है.

इस्तेमाल का सही तरीका

एप्पल साइडर विनेगर को कभी भी सीधे नहीं पीना चाहिए. इसे हमेशा एक गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच मिलाकर लेना बेहतर माना जाता है. वहीं सामान्य विनेगर का उपयोग रेसिपी की जरूरत के अनुसार किया जा सकता है. किसी भी सिरके का जरूरत से ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इसकी अधिक मात्रा पेट और दांतों पर असर डाल सकती है.

इस बात का रखें ध्यान

अगर आपको एसिडिटी, पेट से जुड़ी समस्या या दांतों में संवेदनशीलता है, तो सिरके का नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा. सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर दोनों तरह के सिरके आपके काम आ सकते हैं.

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