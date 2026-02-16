विज्ञापन
विशेष लिंक

डायबिटीज के मरीज कौन से फल खा सकते हैं? जानिए कितनी मात्रा और एक दिन में कितना खाना है सही

Diabetes Me Kaun Se Fruits Kha Sakte Hai: मधुमेह के मरीजों को फलों का सेवन भी सोच-समझकर करना होगा. अगर वो फलों का सेवन गलत मात्रा में और गलत तरीके से करेंगे तो उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
डायबिटीज के मरीज कौन से फल खा सकते हैं? जानिए कितनी मात्रा और एक दिन में कितना खाना है सही
Dieabetes me Kaun Se Fruits Khane Chaiye | डायबिटीज में कौन से फल खाने चाहिए

Diabetes me Kaun Se Fruits Kha Sakte Hai: जीवनशैली की वजह से हर साल देश में मधुमेह के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और सरकार लगातार मधुमेह के लिए लोगों को फिट जीवनशैली अपनाने के लिए जागरुक भी कर रही है. आलम ये है कि हर परिवार में एक न एक शुगर या बीपी का मरीज देखने को मिल जाता है, और ये दोनों ही बीमारियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सामान्य धारणा है कि मधुमेह का कारण मीठा खाना नहीं, बल्कि गलत जीवनशैली और अत्याधिक तनाव लेना है.

डायबिटीज के मरीजों को फल खाना चाहिए?

मधुमेह के मरीजों को सही आहार और मात्रा का बेहद ध्यान रखना पड़ता है. सही मात्रा में न खाया गया भोजन भी उनकी परेशानी को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ये समस्या फलों के साथ भी देखी जाती है. चिकित्सकों की मानें तो मधुमेह के मरीज को प्राकृतिक मीठे फलों से परहेज करना चाहिए, जिनका जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज्यादा है. अगर स्वाद में प्राकृतिक रूप से मीठे फल का सेवन किया जाए, तो ये भी शुगर के बढ़ने का कारण होता है. 

अब सवाल है कि क्या खाएं और क्या नहीं. मधुमेह के मरीजों को फलों का सेवन भी सोच-समझकर करना होगा. चिकित्सक मरीजों को घंटों फल खाने की सलाह देते हैं, लेकिन रोजाना घंटे फल का सेवन पेट में अम्ल की मात्रा को भी बढ़ा देता है. ऐसे में फल को सही पोर्शन में खाना ही इलाज है.

ये भी पढ़ें: नाश्ते के बाद शुगर लेवल कितना होना चाहिए? | Postprandial Blood Sugar Levels

डायबिटीज के मरीज कौन से फल खा सकते हैं?

Latest and Breaking News on NDTV

जामुन

डायबिटीज के रोगी को जामुन का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसे मधुमेह के लिए अमृत फल कहा जाता है. इसकी गुठली से लेकर पत्ते तक मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी है. जामुन का सेवन पैंक्रियाज के फंक्शन को सपोर्ट करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में सहायक है और फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिससे पेट भी साफ रहता है.

अमरूद 

दूसरा फल है अमरूद. अमरूद पाचन और शुगर कंट्रोल के लिए वरदान है. इसके साथ ये जादुई फल कब्ज दूर करता है, मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और विटामिन सी से भरपूर होता है. अमरूद मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है.

बेरीज

तीसरा फल है बेरीज (स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी). इंडियन बेरी, चाहे आंवला हो या स्ट्रॉबेरी, मधुमेह के मरीजों के लिए सहायक है. इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही विटामिन सी होने की वजह से इम्युनिटी को भी मजबूत करते हैं. मधुमेह के मरीजों को जूस से परहेज करना चाहिए क्योंकि बिना फाइबर का जूस रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है. कच्ची हल्दी और आंवला का जूस पी सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diabetes Me Kaun Se Fruits Kha Sakte Hai, Diabetes Me Ek Din Me Kitne Aam Kha Sakte Hai, Which Fruits Can Be Eaten In Diabetes, Diabetes Kitna Hona Chaiye, Diabetes Symptoms
Get App for Better Experience
Install Now