Dadi Nani Ke Nuskhe: सूखी हो या कफ वाली खांसी, दादी-नानी के इन नु्स्खों से मिलेगा आराम

Cough Home Remedies: बदलते मौसम के साथ संक्रमण हर उम्र के लोगों को परेशान करता है. बच्चे हो या बड़े हर किसी को खांसी और बुखार की समस्या देखने को मिलती है. कई बार दवा से आराम मिल जाता है, लेकिन वो अस्थायी समाधान होता है. दवा लेने के बाद भी खांसी से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज छिपा है. खांसी के लिए भी आयुर्वेद में बेहतरीन नुस्खा बताया गया है जिससे पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक किया जा सकता है.

आयुर्वेद में माना गया है कि मौसम बदलने के साथ अगर किसी तरह का संक्रमण होता है तो ये कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता की निशानी है. कमजोर रोग-प्रतिरोधक की वजह से खांसी, बुखार और बदन दर्द की समस्या परेशान करने लगती है. ऐसे में अदरक, काली मिर्च, इलायची और अजवाइन समेत कुछ चीजों को मिलाकर बनाया गया नुस्खा गंभीर से गंभीर खांसी से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है.

घर के मसालों में इलाज

इसके लिए काली मिर्च, अदरक, काला नमक, हरी इलायची और अजवाइन को सूखा भून लें और फिर थोड़े से पानी में गुड़ को अच्छी तरह से पका लें. गुड़ के पक जाने के बाद सारे मिश्रण को अच्छे से मिलाकर कुछ देर और पकाएं और फिर किसी कांच के बर्तन में रख लें. अब सेवन का तरीका भी जान लीजिए. वयस्क रात के समय गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं. अगर खांसी ज्यादा है तो दिन में भी आधा चम्मच गर्म पानी के साथ बनाए गए मिश्रण का सेवन करें. अगर बच्चों को खांसी है तो एक चौथाई चम्मच मिश्रण गर्म पानी के साथ रात को सोते समय दें.

मिश्रण की तासीर गर्म है, और ऐसे में बच्चों को दिन में एक बार ही दें. इस मिश्रण का सेवन लगातार 3 से 7 दिन तक करें. इससे खांसी में आराम मिलेगा और पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के मिश्रण का सेवन न करें. डॉक्टर की सलाह के बाद ही वे किसी भी प्रकार की दवा ले सकती हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)