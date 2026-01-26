विज्ञापन

Cough Remedy: दादी-नानी के ये जादुई नुस्खे रखेंगे सर्दी-खांसी से कोसों दूर

Sardi Khansi Ka Gharelu Upay: हम आपको दादी-नानी के बताए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुद को और अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं. यहां जानें उन जादुई नुस्खों के बारे में.

What helps a cold go away quickly?

Sardi Khansi Ka Gharelu Upay: बदलता मौसम अपने साथ बीमारियां लेकर आता है और अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप इसकी चपेट में आ जाते हैं. जिसके कारण कई बीमारियां शरीर में घर बना लेती हैं, जिससे राहत पाने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं. अब ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको दादी-नानी के बताए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुद को और अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं. यहां जानें उन जादुई नुस्खों के बारे में.

वायरल सर्दी जुकाम के क्या लक्षण हैं?

  • गले में खराश महसूस होना 
  • सूखी या गीली खांसी
  • सीने में जकड़न महसूस होना
  • नाक बंद या बहना
  • ज्यादा छींक आना

कैसे करें बचाव?

यहां बताए गए दादी-नानी के नुस्खे अपनाकर आप खुद को और अपने अपने बच्चों को इस समस्या से दूर रख सकते हैं.

पानी को बनाएं साथी: अपने रूटीन में पानी को जरूर पानी को जरूर शामिल कीजिए. फिर चाहें, वो नारियल पानी हो सूप, हर्बल टी हो या साधा पानी. नियमित रूप से पानी का सेवन बलगम को पतला करने में मदद करेगा और गले की जलन कम करेगा.

स्टीम लें: भाप लेने से कई फायदे मिल सकते हैं. इससे न सिर्फ नाक और छाती में जमा बलगम ढीला होता है, जिससे सांस लेने में आसानी मिलती है, बल्कि स्किन भी गलो करती है. 

शहद: शहद अपने गुणों के लिए माना जाता है. ऐसे में अगर आप इसे नियमित रूप से खाते हैं, तो खांसी और गले की खराश में छुटकारा पा सकते हैं. जिन लोगों को नींद न आने की समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए भी यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है. 

वेपोराइज़र: कमरे की हवा में नमी बनाए रखने से खांसी और नाक बंद होने की समस्या से राहत पाई जा सकती है.

