Dadi Nani Ke Nuskhe: बारिश के मौसम में दादी-नानी का आजमाया अदरक–गुड़ का नुस्खा दूर करें सर्दी-खांसी

Dadi Nani Ke Nuskhe: बारिश का मौसम जहां ठंडक और सुकून लाता है, वहीं साथ में सर्दी-खांसी, कफ और वायरल इंफेक्शंस का खतरा भी बढ़ा देता है. ऐसे समय में दादी-नानी के घरेलू नुस्खे सबसे ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि इनमें ना केमिकल होते हैं और ना ही किसी तरह के साइड इफेक्ट. सदियों से चला आ रहा अदरक और गुड़ का यह नुस्खा आज भी उतना ही असरदार माना जाता है.

इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में नमक लें और उसमें अदरक को अच्छी तरह ढककर हल्की आंच पर सेंक लें. जब अदरक अच्छे से रोस्ट हो जाए तो उसे छीलकर बारीक काट लें और मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लें. अदरक को नमक में सेंकने से इसके पोषक तत्व और अधिक एक्टिव हो जाते हैं. अब एक पैन में घी गर्म करें और उसमें अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें. इसके बाद इसमें एक कप गुड़ डालें और तब तक पकाएं जब तक गुड़ पूरी तरह मिक्स न हो जाए. जब यह मिश्रण पैन से चिपकना बंद कर दे, तो इसे घी लगी प्लेट में फैलाकर लगभग दो घंटे के लिए ठंडा होने दें. सेट होने पर इसके छोटे-छोटे टुकड़े काट लें.

दादी-नानी कहती थीं कि सर्दी, कफ और गले की खराश में इस देसी मिठाई का सेवन रामबाण इलाज है. अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण कफ को बाहर निकालने में मदद करते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं. वहीं गुड़ आयरन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है और बदलते मौसम में होने वाली कमजोरी को दूर करता है.

ये भी पढ़ें: दादी नानी के नुस्खे: पैरों की जलन से तुरंत राहत, अपनाएं दादी-नानी के आज़माए आयुर्वेदिक नुस्खे

बारिश के मौसम में नियमित रूप से अदरक-गुड़ के इस नुस्खे का सेवन करने से सर्दी-खांसी से बचाव होता है और शरीर अंदर से मजबूत बनता है. यह दादी-नानी का ऐसा घरेलू उपाय है, जो आज भी उतना ही भरोसेमंद और असरदार है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)