Weight Loss: न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने बताया इस चीज को मिलाकर जमाएंगी दही तो झट से घटेगा वजन

हालाँकि यह हमेशा से ही भारतीय पारंपरिक घरेलू नुस्खों का हिस्सा रहा है, लेकिन हम कई बार इनको भूल जाते हैं. रुजुता दिवेकर ने अपनी पोस्ट में बताया कि किशमिश के साथ दही जमाना न केवल वजन घटाने के लिए बल्कि पूरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है. उन्होंने कहा कि इसे बनाना आसान, सस्ता और कुछ ऐसा है जिसे हर कोई आजमा सकता है. यह मिड-मील की भूख को शांत करने और हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन है.

दही के साथ किशमिश हेल्दी और वजन घटाने के लिए फायदेमंद क्यों | दही के साथ किशमिश के स्वास्थ्य लाभ (Why Is Curd With Raisins A Healthy Weight Loss Remedy? | Health Benefits Of Curd With Raisins):

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने खुलासा किया कि दही एक अच्छा प्रोबायोटिक है, जबकि किशमिश घुलनशील फाइबर में हाई होती है और प्रीबायोटिक के रूप में काम करती है. जब ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी आंत में अच्छे जीवाणुओं के विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि किशमिश के साथ दही आंतों की सूजन को भी कम कर सकता है. यह आपके वजन को कम करने में भी मदद कर सकता है. वास्तव में यह मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने और हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी एक बेहतरीन घरेलू उपाय है.

दही को किशमिश से साथ कैसे सेट करें | किशमिश से दही बनाने की आसान विधि (How To Set Curd With Raisins | Easy Process Of Making Curd With Raisin):

सेलेब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ने अपने वीडियो में दही के साथ किशमिश जमाने की प्रक्रिया के बारे में बताया है. सबसे पहले उन्होंने एक कटोरी गुनगुना दूध लिया, फिर उसने इसमें 4-5 किशमिश और थोड़ा सा दही मिला दिया. उन्होंने इसको बेहतर तरीके से जमने के लिए परंपरा के अनुसार इसे 32 बार अच्छे से मिलाने की सलाह दी. फिर दही को सेट होने के लिए कम से कम 8 घंटे के लिए ठंडे सूखे स्थान पर रख दिया. बता दें कि आप किशमिश वाले दही का सेवन ब्रंच के तौर पर शाम को 4 बजे के बाद या फिर दोपहर के खाने के साथ भी खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.