Chhath Puja 2025 Prasad: इस छठ पर बिना मैदा और चीनी के बनाएं हेल्दी ठेकुआ, स्वाद रहेगा बरकरार सेहत के लिए लाजवाब

Chhath Puja 2025 Prasad: छठ पर ठेकुआ का प्रसाद जरूर बनाया जाता है. आइए जानते हैं ठेकुआ बनाने की हेल्दी रेसिपी.

Read Time: 3 mins
Chhath 2025 Thekua: छठ पर बनाएं टेस्टी और हेल्दी ठेकुआ.

Healthy Thekua Recipe: दीवाली के बाद आता है छठ का त्योहार जिसकी रौनक खूब देखने को मिलती है. बता दें कि ये 4 दिवसीय त्योहार है. आपको बता दें कि छठ का व्रत कठिन व्रतों में से एक है. छठ पूजा का प्रारंभ दो दिन पूर्व चतुर्थी तिथि को नहाय खाय से होता है, फिर पंचमी को खरना होता है. उसके बाद षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है, जिसमें सूर्य देव को शाम का अर्घ्य अर्पित किया जाता है. इसके बाद अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है. छठ पूजा में प्रसाद के रूप में बहुत से व्यंजन और फलों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन सबसे प्रमुख होता है ठेकुआ. आमतौर पर ठेकुआ मैदा या आटा, घी, चीनी के साथ बनाया जाता है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे हेल्दी ठेकुआ की एक ऐसी रेसिपी जिसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ओरिजिनल होता है. 

हेल्दी ठेकुआ बनाने की रेसिपी ( Healthy Thekua Recipe)

सामग्री

  • गेहूं का आटा
  • गुड़
  • नारियल का बुरादा
  • देसी घी
  • सौंफ
  • इलायची पाउडर
  • पानी

रेसिपी 

ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गुड़ और पानी को लेकर धीमी आंच पर पिघला दें. इसके बाद जब गुड़ अच्छी तरह से घुल जाए तो इसे ठंडा होने के लिए रख दें. अब एक बर्तन में दो कप आटा, एक चौथाई कप नारियल का बुरादा, दो एक चम्मच सौंफ, इलायची पाउडर और देसी घी डालकर मिक्स कर लें. अब इसमें धीरे-धीरे गुड़ का घोल डालते हुए आटा गूंथ लें. आटा ज्यादा सख्त और ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए. अब इस आटे को हाथ से छोटे-छोटे शेप देकर आप बेक कर सकते हैं, या फिर एयर फ्रायर में भी पका सकते हैं. आपके हेल्दी ठेकुआ बनकर तैयार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

