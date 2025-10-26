Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर जरूर बनते हैं ये खास पकवान, इनके बिना अधूरी मानी जाती है पूजा

Chhath Puja Prasad: Chhath छठ पूजा चार दिनों तक चलने वाला महापर्व है. जिसकी शुरूआत नहाय खाए से होती है. इस दिन लौकी चना की दाल बनती है और इसे व्रती खाकर ही व्रत प्रारंभ करती है. बता दें कि इस अवसर पर कई तरह के पकवान बनते हैं जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा होता है. ये पकवान सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं छठ पूजा में बनने वाले प्रमुख पकवान और उनकी आसान रेसिपी.

1. ठेकुआ – छठ का महाप्रसाद

सामग्री:

गेहूं का आटा – 2 कप

गुड़ – ½ कप (पिघला हुआ)

सौंफ – 1 चम्मच

घी – ¼ कप

तलने के लिए तेल या घी

विधि:

गुड़ को पानी में घोलकर छान लें. आटे में सौंफ और घी मिलाकर मोयन तैयार करें. फिर गुड़ का घोल डालकर आटा गूंथ लें. लोई बनाकर सांचे से आकार दें और मीडियम आंच पर सुनहरा होने तक फ्राई करें.

2. रसिया खीर – खरना का प्रसाद

सामग्री:

बासमती चावल – ½ कप

दूध – 1 लीटर

गुड़ – स्वादानुसार

ड्राई फ्रूट्स – बादाम, काजू, किशमिश

घी – 1 चम्मच

विधि:

रसिया खीर बनाने के लिए चावल को धोकर घी में भून लें. इसके बाद दूध को उबालें और उसमें चावल डाल कर पकाएं. जब चावल बंद हो जाएं तो इसमें गुड़ डालें. ड्राई फ्रूट्स मिलाकर परोसें.

3. कसार के लड्डू

सामग्री:

गेहूं का आटा – 1 कप

गुड़ – ½ कप

घी – ¼ कप

इलायची पाउडर, सौंफ, ड्राई फ्रूट्स – स्वादानुसार

विधि:

कसार के लड्डू बनाने के लिए घी में आटे को तब तक भूनें जब तक वो सुनहरा ना हो जाए. गुड़ को पिघलाकर आटे में मिलाएं. इलायची, सौंफ और ड्राई फ्रूट्स डालें. मिश्रण ठंडा होने पर लड्डू बना लें.

4. कद्दू की सब्जी और भात

सामग्री:

कद्दू – 250 ग्राम

चावल – 1 कप

जीरा, हल्दी, मिर्च, सेंधा नमक – स्वादानुसार

विधि:

कद्दू को काटकर मेथी और मसालों के साथ पकाएं. चावल को सादा या फिर सेंधा नमक के साथ पकाएं.

5. आटे के लड्डू

सामग्री:

गेहूं का आटा – 1 कप

घी – ¼ कप

गुड़ – ½ कप

इलायची, ड्राई फ्रूट्स – स्वादानुसार

विधि:

आटे को घी में भूनें. गुड़ को पिघलाकर मिलाएं. ठंडा होने पर लड्डू बना लें.

