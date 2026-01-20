विज्ञापन
सुबह खाली पेट नीम की पत्ती खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

Chewing Neem Leaves Benefits: नीम को सेहत का खजाना कहा जाता है. नीम के पेड़ का हर हिस्सा औषधीय गुणों से भरा है. रोजाना इसकी पत्तियों को चबाकर खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Neem Leaves Benefits: नीम की पत्ती खाने के फायदे.

Neem Leaves Benefits: नीम की पत्ती का नाम लेते ही इसका कड़वा स्वाद हमारे जहन में आता है. लेकिन कड़वे स्वाद में सेहत का खजाना छिपा है. अगर आप रोजाना खाली पेट नीम की पत्तियों को चबाकर खाते हैं, तो इससे शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें फ्लेवोनोइड्स, अजादिराच्टिन, निम्बिडिन, टैनिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटैशियम, विटामिन सी, फाइबर, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटिफंगल जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए वरदान से कम नहीं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए नीम की पत्तियों का खाली पेट सेवन.

कैसे खाएं नीम की पत्तियां- (How To Consume Neem Leaves)

नीम की छोटी-छोटी कोमल पत्तियां तोड़ कर इसको सबसे पहले साफ कर लें. फिर खाली पेट इन्हें चबाकर खा लें और पानी पी लें. इसे आप अन्य तरीके से भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसकी चाय बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, और काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं. 

नीम की पत्ती खाने के फायदे- (Neem Ki Patti Khane Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी- 

शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हमारी इम्यूनिटी बेहद जरूरी मानी जाती है. क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी की वजह से हम बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं. अगर आप रोजाना 4-5 कोमल-कोमल पत्तियां चबा कर खाते हैं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. 

2. स्किन- 

नीम की पत्तियों मौजूद गुण खून को साफ करने में मददगार हैं. रोजाना नीम की पत्तियां खाली पेट खाने से मुंहासे (pimples), फुंसी (acne) और एलर्जी की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है. 

3. डायबिटीज- 

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप नीम की पत्तियों का सेवन खाली पेट कर सकते हैं. 

4. पाचन तंत्र- 

जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे, पेट के कीड़े, कब्ज, गैस, एसिडिटी है, उनके लिए खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. 

5. मुंह की सफाई- 

नीम की पत्तियों का सेवन करने से मुंह के बैक्टीरिया खत्म करने     और सांसों की बदबू, मसूड़ों की सूजन को दूर करने में मदद मिल सकती है. 

6. बालों के लिए- 

बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के लिए आप नीम के पानी से बालों को धो सकते हैं. 

7. लिवर- 

खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन करने से लिवर को डिटॉक्स करने में मदद मिल सकती है.

8. इन्फेक्शन- 

इन्फेक्शन की समस्या से हैं परेशान, तो नीम की पत्तियों को रोजाना करें सेवन. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

