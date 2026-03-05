विज्ञापन
T20 World cup 2026: पाक खिलाड़ी की शर्मनाक हरकत, श्रीलंका के होटल में महिला स्टाफ के साथ की बदतमीजी, लगाया गया जुर्माना

पाक खिलाड़ी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की डिसिप्लिनरी कमिटी के सामने भी पेश होने की संभावना है और उसे और सज़ा मिल सकती है.

T20 World Cup 2026, Pakistan team: एक न्यूज़ रिपोर्ट में दावा गया कि एक अनजान पाकिस्तानी खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप मैचों के दौरान श्रीलंका के कैंडी में एक होटल में रहने के दौरान महिला स्टाफ़ मेंबर के साथ बदतमीजी की और बाद में टीम मैनेजर ने उस पर जुर्माना लगाया. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मेज़बान श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के आख़िरी सुपर 8 मैच से पहले हुई थी. इस घटना के बारे में खबर सामने आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को सूत्रों ने बताया, "श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के आखिरी सुपर 8 मैच से पहले, पाकिस्तान वर्ल्ड कप टीम के एक खिलाड़ी ने एक महिला हाउसकीपिंग स्टाफ मेंबर के साथ गलत व्यवहार किया, टीम सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, "स्टाफ चिल्लाया और मदद के लिए पुकारा, जिस पर होटल स्टाफ उसकी मदद के लिए आया और मामले की जानकारी पाकिस्तान टीम मैनेजर नवेद चीमा को दी," टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने रिपोर्ट में कहा, "गोल्डन क्राउन होटल का टॉप मैनेजमेंट चाहता था कि इस मामले से सख्ती से निपटा जाए, लेकिन चीमा ने खिलाड़ी की तरफ से माफी मांगी और गलत व्यवहार के लिए उस पर जुर्माना लगाया."

रिपोर्ट के अनुसार  पाकिस्तान टीम के उस खिलाड़ी के खिलाफ पीसीबी एक्शन के मुड में हैं. उस पाक खिलाड़ी को पीसीबी  डिसिप्लिनरी कमिटी के सामने भी पेश होने की संभावना है और सज़ा मिल सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बैकरूम स्टाफ का टूर पर गलत व्यवहार का इतिहास रहा है. हैदर अली को पिछले साल मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तान शाहीन के इंग्लैंड टूर पर एक लड़की के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हैदर कोर्ट में पेश हुआ था लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ दिया गया था. पाकिस्तान टीम के मसाजर मलंग अली पर भी कुछ साल पहले मलेशिया टूर पर एक महिला स्टाफ मेंबर के साथ गलत व्यवहार करने के लिए रिपोर्ट की गई थी और उस पर जुर्माना लगाया गया था. 

