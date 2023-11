Chef Vikas Khanna Hosts Dinner: शेफ विकास खन्ना ने एकता कपूर के लिए होस्ट किया डिनर, देखें मेनू में क्या है?

"हर दिन हैप्पी थैंक्सगिविंग," उन्होंने पोस्ट शुरू करते हुए कहा, "जब एकता कपूर को इंटनेशनल एमी अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, तो मैं बहुत इमोशनल और प्राउड हो रहा था. मैं उन्हें उस मंच पर ले गया जो उन्होंने अर्जित किया था और बस कुछ ही क्षणों में वह उनकी जर्नी और जीत की धैर्य और प्रामाणिकता साबित हुई."

शेफ विकास ने एकता कपूर की उपलब्धि को फिल्म मेकर गुनीत मोंगा की ऑस्कर जीत से भी जोड़ा. उन्होंने लिखा, "मैंने सैकड़ों अवॉर्ड शो देखे हैं, लेकिन इसने मुझे बहुत इंप्रेश किया...बिल्कुल गुनीत मोंगा कपूर के ऑस्कर जीतने की तरह.

"कोई फेक लहजा नहीं था, मान्य होने के लिए कोई संघर्ष नहीं था, गोरे होने के लिए कोई अति-शीर्ष संरक्षण नहीं था...इतना गर्व." उसने एड किया.

इसके बाद शेफ ने एकता कपूर की उपलब्धि को मार्क करने के लिए अपने द्वारा तैयार किए गए स्पेशल मेनू को साझा किया.

शेफ विकास खन्ना के मेनू में क्या है: Here's what Chef Vikas Khanna had on the menu:

1. पंच पोरन के साथ कोकनट स्क्वैश सूप

2. घर में बने फेटा चीज़ के साथ रोस्टेड हुआ शतावरी.

3. बैंगनी ब्रसेल्स स्प्राउट्स

3. बटर बेरी सॉस के साथ सैल्मन

4. चिकन और भुना हुआ अनानास वॉर्म सलाद

5. लहसुन-मूंगफली ब्रोकली

6. साबुत-गेहूं खमेरी नान

7. भरवां आम की मिठाई

8. चेरी आइसक्रीम के साथ छेना पोडा

9. अमेरिकी सिख कुकीज़

9. नींबू-केसर का एड

10. आटा-गुड़ हलवा

11. तरबूज मूली, छाछ ड्रेसिंग, बंदेल पनीर के साथ अखरोट की लेयर.

12. कुमकुट अचार

सुनने में स्वादिष्ट और उत्तम है, है ना? अब आनंददायक शाम के कुछ क्षणों को दर्शाने वाली पोस्ट पर एक नज़र डालें.

ये भी पढ़ें: एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने शेयर की फैमिली और थैंक्सगिविंग मील की तस्वीर, यहां देखें मुंह में पानी ला देने वाले...

इससे पहले एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर शानदार मील के लिए शेफ विकास खन्ना को धन्यवाद दिया था. उन्होंने लिखा, "पिछली रात मास्टर शेफ विकास खन्ना के साथ डिनर! मेरे दिल से लेकर मेरे पेट तक, हम प्यार से भरे थे!! गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए धन्यवाद!!! आशा है कि जल्द ही बॉम्बे में आपसे मुलाकात होगी."

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)