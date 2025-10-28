Bihari Samosa In London: लंदन जाएं तो जरूर खाएं ये बिहारी समोसा, 3 करोड़ रुपये है महीने की कमाई, जानिए कौन है वह युवक

Bihari Samosa In London: भारतीयों और भारतीय खाने की दुनिया दीवानी है. भारतीय खाने में वो जादू है, जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे. जब बात स्नैक्स की आती है, तो सबसे पहले समोसे का नाम आता है. चाय-समोसा भारतीय का सबसे पसंदीदा स्नैक है. लंदन जैसे शहर में जहां पिज्जा और बर्गर की भरमार है, वहां एक छोटी सी दुकान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है और वह है बिहारी समोसा घंटावाला! यह दुकान लंदन के साउथ हैरो और वेम्बली में स्थित है और अपने बिहारी स्टाइल के समोसे के लिए प्रसिद्ध हो गई है. सोशल मीडिया पर घंटावाला बिहारी समोसा खूब वायरल हो रहा है.
इस स्टॉल का नाम ‘Ghantawala Bihari Samosa' है. यह स्टॉल सिर्फ अपने खाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी मार्केटिंग के लिए भी सुर्खियों में है. समोसा एक ऐसा व्यंजन है, जो लगभग हर भारतीय के दिल के करीब है. बिहारी समोसा घंटावाला की दुकान ने लंदन में तहलका मचा दिया है. समोसे बेचने के इस अनोखे वीडियो को biharisamosa.uk नाम के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो के मुताबिक, दुकान का मालिक लंदन में समोसा बेचकर एक दिन में लाखों की कमाई करता है. इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि बिहारी समोसा घंटावाला एक महीने में करीब 3 करोड़ रुपये कमाता है.
Kanta Nikalne Ki Trick: कांटा निकालने की निंजा टेक्निक, न सुई... न दर्द, झट से निकल जाएगा कांटा, जानिए कैसे
कैसे हुई शुरुआत
जानकारी के मुताबिक, दुकान के मालिक कलिश प्रसाद शाह है. उन्होंने इस दुकान की शुरुआत गुजरात में की थी, लेकिन अब यह लंदन में अपनी अलग पहचान बना चुकी है. दुकान पर लोगों की लंबी कतारें लगती हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. अगर, आप भी कभी लंदन जाएं तो इस स्वादिष्ट समोसे का आनंद जरूर लें.लोगों ने की तारीफ
इस समोसे के स्वाद ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है, यहां विदेशी नागरिक कार से पहुंचते है और उनके समोसे का आनंद लेते हैं. मालिक का यह देसी अंदाज, बिहार की मिट्टी की महक और भारतीय जुगाड़ की झलक सभी को खूब पसंद आ रही है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.