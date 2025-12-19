तैमूर के स्कूल फंक्शन में करीना कपूर की डाइट की करण जौहर ने खोली पोल, वीडियो में बेबो खाती दिखीं समोसा 

बॉलीवुड सुपरस्टार करीना कपूर अपनी फिटनेस के लिए मशहूर हैं. दो बच्चों की मां बनने के बावजूद बेबो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखे हुए हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी फेवरेट चीजों को खाना छोड़ रही हैं. इसका सबूत उनका एक लेटेस्ट वीडियो, जिसमें वह अपने बेटों के स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में मशहूर इंडियन स्नैक 'समोसा' खाते हुए नजर आ रही हैं. इसका वीडियो करीना कपूर खान के करीबी दोस्त, फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस डीप फ्राइड स्नैक्स का मजा लेती हुई नजर आ रही हैं. वहीं फैंस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और बेबो के क्लिप पर रिएक्शन दे रहे हैं.

वीडियो में करण को उनके फैंस से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें लगा था कि एक्ट्रेस डाइट पर हैं, लेकिन अब वह समोसा खाते हुए पकड़ी गई हैं. वह कहते हैं, "करीना कपूर स्कूल प्ले में यही कर रही हैं, समोसा खा रही हैं. आप सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वह डाइट पर हैं, वह यही खा रही हैं. एक बड़ा समोसा!" आगे करण मजाक में करीना को 'कार्बी डॉल' भी कहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इस समोसे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है.

आगे वह कहते हैं, “मुझे तुम पर गर्व है, बेबो. मुझे तुम पर गर्व है. तुम एक कार्बी डॉल हो. मुझे यह बहुत पसंद है.” करीना इस पर हैरान होकर रिएक्शन देती दिख रही हैं और कहती हैं कि वह अभी किसी डाइट पर नहीं हैं.जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि करीना और करण दो दशकों से ज्यादा समय से सबसे अच्छे दोस्त हैं, और उनके बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं.

बता दें, करीना और करण 2001 की फिल्म "कभी खुशी कभी ग़म" में साथ काम कर चुके हैं, जिसे यश जौहर ने धर्मा बैनर के तहत प्रोड्यूस किया था. इस फिल्म में पूजा उर्फ़ पू का उनका किरदार था जो फैंस को काफी याद है.