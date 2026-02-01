विज्ञापन
Budget 2026: माइक्रोवेव ओवन होगा सस्ता, क्या एयर फ्रायर, मिक्सर, इंडक्शन की कीमत पर भी पड़ेगा असर? जानिए

Budget Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए एक अहम घोषणा की है कि माइक्रोवेव ओवन सस्ता होगा. यह खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी है जो स्मार्ट किचन की ओर बढ़ना चाहते हैं.

Budget 2026: घरेलू उपकरण सस्ते हों तो यह आम परिवार के लिए बड़ी राहत होती है.

Union Budget 2026: महंगाई के इस दौर में जब रसोई से लेकर घर के हर कोने का बजट बिगड़ रहा है, ऐसे में अगर घरेलू उपकरण सस्ते हों तो यह आम परिवार के लिए बड़ी राहत होती है. इसी उम्मीद को मजबूत करते हुए संसद में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम घोषणा की माइक्रोवेव ओवन सस्ता होगा. यह खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी है जो स्मार्ट किचन की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कीमतों के कारण रुक जाते हैं.

माइक्रोवेव ओवन क्यों होगा सस्ता?

सरकार ने माइक्रोवेव ओवन से जुड़े कुछ आयातित पार्ट्स और कच्चे माल पर टैक्स और कस्टम ड्यूटी में राहत दी है. इससे कंपनियों की लागत कम होगी और उसका सीधा असर बाजार कीमतों पर पड़ेगा. यानी आने वाले समय में माइक्रोवेव ओवन कम दाम में उपलब्ध हो सकते हैं.

क्या एयर फ्रायर भी सस्ता होगा?

एयर फ्रायर आजकल हेल्दी कुकिंग का पसंदीदा विकल्प बन चुका है. हालांकि बजट में एयर फ्रायर को लेकर सीधा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर इसके भी कुछ कंपोनेंट्स पर टैक्स में राहत मिलती है, तो कीमतों में हल्की गिरावट संभव है. फिलहाल इसमें बड़ी कटौती की उम्मीद कम है, लेकिन ऑफर्स और डिस्काउंट बढ़ सकते हैं.

मिक्सर और इंडक्शन का क्या होगा?

मिक्सर-ग्राइंडर और इंडक्शन कुकटॉप जैसे उपकरण पहले से ही देश में बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं. चूंकि ये मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन पर ज्यादा निर्भर हैं, इसलिए इनकी कीमतें टैक्स से कम और कच्चे माल की लागत से ज्यादा प्रभावित होती हैं. अगर आने वाले महीनों में मेटल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सस्ते होते हैं, तो इनके दाम भी कुछ हद तक नीचे आ सकते हैं.

ग्राहकों के लिए क्या है काम की बात?

  • माइक्रोवेव खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ समय इंतजार फायदेमंद हो सकता है.
  • फेस्टिव सीजन में एयर फ्रायर और इंडक्शन पर अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं.
  • लोकल और इंडियन ब्रांड्स पर नजर रखें, वे ज्यादा किफायती होते हैं.

बजट 2026 में माइक्रोवेव ओवन को सस्ता करने की घोषणा यह दिखाती है कि सरकार अब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान दे रही है. भले ही एयर फ्रायर, मिक्सर और इंडक्शन को लेकर कोई सीधा ऐलान न हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में बाजार में कंपटीशन और टैक्स राहत का असर इन पर भी दिख सकता है.

