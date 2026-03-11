जब खाना बनाने का मन न हो तो ट्राई करें ये हेल्दी ब्लैंकेट डंप्लिंग्स रेसिपी

Recipe Of Blanket Dumplings: कई बार ऐसा होता है की हम कुछ खाना चाहते हैं, लेकिन किचन में ज्यादा समय बिताने का हमारा मन नहीं करता. ऐसे में आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी बहुत काम आती है. अगर आप भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो स्वादिष्ट हो, हेल्दी हो और जल्दी बन जाए तो ब्लैंकेट डंप्लिंग्स एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. इस डिश को बनाने में ज्यादा सामग्री या समय की ज़रूरत नहीं होती.

ब्लैंकेट डम्पलिंग बनाने के लिए सामग्री- (Ingredients For Making Blanket Dumplings)

चिकन कीमा 250 ग्राम

बारीक कटा हुआ अदरक- 1 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

काली मिर्च- 1/2 चम्मच

राइस रेपर्स या मोमो रैपर्स

तेल- 1 छोटा चम्मच

ब्लैंकेट डम्पलिंग बनाने की आसान विधि- (How To Make Blanket Dumplings)

सबसे पहले एक बाउल में चिकन कीमा लें. इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, स्प्रिंग अनियन, नमक मिर्च डालें. अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें, ताकि मसाले चिकन में अच्छी तरह मिल जाएं. इसके बाद एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करें. अब तैयार किया हुआ चिकन मिश्रण में डालें और ढककर कुछ मिनट तक पकने दें. इससे बीच-बीच में चलाते रहें ताकि चिकन अच्छी तरह पक जाए. अब राइस रेपर्स को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर नरम कर लें. इन रैपर्स में थोड़ा थोड़ा चिकन मिश्रण रखें और इसे मोमो की तरह फोल्ड कर लें. ये रैपर्स डम्पलिंगस् के लिए ब्लैंकेट का काम करते हैं. इसके बाद एक सॉसपैन में थोड़ा पानी या हल्का शोरबा गर्म करें. तैयार डंप्लिंग्स को इसमें डालें और करीब 6 से 7 मिनट तक पकाएं. इतने समय में रैपर्स नरम हो जाएंगे और डंप्लिंग्स अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे.

ब्लैंकेट डंपलिंग्स जल्दी बनने के साथ-साथ हेल्दी भी होते हैं. इसमें ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता और चिकन प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है. इसलिए यह हल्का लेकिन पेट भरने वाला खाना है. अगर आप रोज के खाने से कुछ अलग और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें.

