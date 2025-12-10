विज्ञापन

सर्दियों में भिंडी खाने से क्या होता है? भिंडी गर्म होती है या ठंडी, भिंडी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, डॉक्टर से जानिए

Benefits Of Eating Okra In Winter: आहार विशेषज्ञ डॉ. अनु अग्रवाल के मुताबिक, सर्दियों में भिंडी खा सकते हैं. भिंडी खाने से कोई समस्या नहीं होती. हालांकि, ऐसा जरूर हो सकता है कि इस मौसम में आपको ताजी भिंडी नहीं मिले, क्योंकि भिंडी गर्मियों की सब्जी है

सर्दियों में भिंडी खाने से क्या होता है?
  • सर्दियों में भिंडी खाने से कोई समस्या नहीं होती और यह सही तरीके से पकाकर खाई जा सकती है
  • भिंडी में प्राकृतिक जेल म्यूसिलेज होता है जो शरीर को नमी प्रदान कर पाचन क्रिया सुधारता है
  • भिंडी की तासीर ठंडी होती है, लेकिन मसालों के साथ पकाने पर यह गर्म भी हो सकती है
Benefits Of Eating Okra In Winter: सर्दियों के मौसम में सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सर्दी में स्वास्थ्य में भी कई बदलाव होते हैं. ऐसे कुछ फूड्स का सेवन अच्छा होता है, तो कुछ के सेवन से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि गलत खानपान के चलते ही सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो सकते हैं. इसी तरह कई लोगों का मानना है सर्दी में भिंडी के सेवन से दूरी बनानी चाहिए, तो कुछ लोगों का मानना है कि सर्दी में भिंडी खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में भिंडी खाने से क्या होता है? क्या भिंडी सर्दी के लिए अच्छी है? क्या भिंडी गर्म होती है या ठंडी?

सर्दी में भिंडी खानी चाहिए या नहीं?

आहार विशेषज्ञ, डॉ. अनु अग्रवाल के मुताबिक, सर्दियों में भिंडी खा सकते हैं. भिंडी खाने से कोई समस्या नहीं होती. हालांकि, ऐसा जरूर हो सकता है कि इस मौसम में आपको ताजी भिंडी नहीं मिले, क्योंकि भिंडी गर्मियों की सब्जी है. इससे भिंडी की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है. ऐसे में भिंडी को सही से साफ करके और ठीक से पकाकर खाया जा सकता है.

सर्दियों में भिंडी खाने से क्या होता है?

आमतौर पर सर्दियों में पाचन क्रिया धीमी होना, शरीर में पानी की कमी, रूखी त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कमजोर होना जैसी समस्याएं होती हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में भिंडी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है. भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं.

शरीर के लिए प्राकृतिक नमी

भिंडी में पाया जाने वाला प्राकृतिक जेल यानी म्यूसिलेज शरीर के लिए फायदेमंद होता है. सर्दियों में कई लोगों को निर्जलीकरण और रूखी त्वचा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. भिंडी में मौजूद म्यूसिलेज शरीर को प्राकृतिक नमी प्रदान करता है और पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह आंतों की कार्यप्रणाली में सुधार करता है.

भिंडी गर्म होती है या ठंडी

भिंडी की तासीर ठंडी होती है, खासकर कच्ची भिंडी की, जो गर्मियों के लिए फायदेमंद है. हालांकि, जब इसे कई मसालों के साथ पकाया जाता है, तो यह गर्म हो सकती है.

भिंडी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

भिंडी खाने से पाचन, ब्लड शुगर कंट्रोल, हार्ट हेल्थ, आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार होता है. यह फाइबर, विटामिन (ए, सी, के, बी9) और मिनरल्स से भरपूर होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

