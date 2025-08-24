विज्ञापन
बासी रोटी खाने के फायदे और नुकसान, सेवन करने का सही तरीका

Benefits and Side Effects of Stale Chapati: बासी रोटी खाने के फायदे और नुकसान दोनों हैं. अगर आप इसे सही तरीके से खाते हैं यह सेहत को कमाल के लाभ देती है. जानिए बासी रोटी खाने का सही तरीका और फायदे, नुकसान.

बासी रोटी खाने के फायदे और नुकसान, सेवन करने का सही तरीका
Basi Roti Khane Ke Fayde Aur Nuksan: बासी रोटी को पाचन के लिए अच्छा माना गया है.

Basi Roti Khane Ke Fayde Aur Nuksan: भारत में अक्सर घरों में रात की बची हुई रोटी सुबह नाश्ते में खाई जाती है. हमने भी कई बार रात की बची हुई रोटी पर घी लगाकर या गर्म करके खाई है. हालांकि कुछ लोग इसे खराब या इसे बासी रोटी मानकर फेंक देते हैं, तो कुछ लोग इसे दही या दूध के साथ खाते हैं. आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि अगर सही तरीके से बासी रोटी खाई जाए तो यह शरीर को फायदा भी पहुंचा सकती है. हालांकि, इसे खाने का तरीका और समय सही होना जरूरी है, वर्ना नुकसान भी हो सकता है. अगर आप भी अक्सर बासी रोटी खाते हैं या आपके परिवार में कोई खाता है तो जान लीजिए बासी रोटी खाने के फायदे और नुकसान.

बासी रोटी खाने के फायदे (Benefits Stale Roti | Basi Roti Khane Ke Fayde)

1. शरीर को ठंडक पहुंचाती है

बासी रोटी में रातभर ठंडी होने के कारण शरीर को ठंडक देने वाले गुण आ जाते हैं. खासकर गर्मियों में इसे दही या छाछ के साथ खाने से शरीर में गर्मी नहीं चढ़ती और पाचन भी हल्का रहता है.

2. पाचन के लिए फायदेमंद

बासी रोटी ताजी रोटी की तुलना में हल्की मानी जाती है. सुबह इसे खाने से कब्ज की समस्या कम हो सकती है. खासकर जब इसे दही के साथ खाया जाए तो आंतों को आराम मिलता है.

3. शुगर कंट्रोल में मददगार

रिसर्च बताती है कि बासी रोटी में रेसिस्टेंट स्टार्च (Resistant Starch) पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है. इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सीमित मात्रा में इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

4. एनर्जी और ताजगी देती है

सुबह बासी रोटी और दूध खाने से शरीर को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलता है, जिससे दिनभर काम करने की ऊर्जा बनी रहती है.

5. वजन कम करने में सहायक

इसमें रेसिस्टेंट स्टार्च ज्यादा होता है, यह धीरे-धीरे पचता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है. इससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

बासी रोटी खाने के नुकसान (Side Effects of Stale Roti | Basi Roti Khane Ke Nuksan)

संक्रमण का खतरा: अगर रोटी को ज्यादा देर तक खुले में छोड़ दिया जाए तो उस पर बैक्टीरिया और फंगस लग सकते हैं. ऐसी रोटी खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है.

ज्यादा ठंडी रोटी नुकसानदायक: जिन्हें सर्दी-जुकाम, खांसी या साइनस की समस्या होती है, उन्हें ठंडी बासी रोटी खाने से दिक्कत बढ़ सकती है.

ज्यादा मात्रा में नुकसान: रोजाना और अधिक मात्रा में बासी रोटी खाने से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है.

कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए हानिकारक: छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन्हें बासी रोटी खाने से बचना चाहिए.

बासी रोटी खाने का सही तरीका (How To Consume Stale Roti)

  • रोटी को हमेशा ढककर और फ्रिज में रखिए.
  • सुबह नाश्ते में इसे दही, छाछ या दूध के साथ खाइए.
  • कोशिश करें कि रोटी रात से ज्यादा देर पुरानी न हो.
  • जिन लोगों को सर्दी-जुकाम या पेट से जुड़ी समस्या है, वे इसे खाने से बचें.
  • गर्मियों में बासी रोटी दही के साथ और सर्दियों में दूध के साथ लेना बेहतर होता है.

बासी रोटी हर समय हानिकारक नहीं होती, बल्कि सही तरीके से खाने पर यह शरीर को ठंडक, पाचन सुधार और शुगर कंट्रोल जैसे फायदे दे सकती है. लेकिन, इसे हमेशा साफ-सुथरे तरीके से रखकर और सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए. अगर आपको पेट की परेशानी या कोई गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

