Reusing Cooking Oil: बचे हुए खाने के तेल को कैसे साफ करें और दोबारा इस्तेमाल करें?

Reusing Cooking Oil: घर में पकौड़े, पूड़ी, समोसे या नमकीन तलने के बाद कढ़ाई में काफी तेल बच जाता है. तलने के दौरान आटा, मसाले और खाने के छोटे-छोटे टुकड़े तेल में गिर जाते हैं. इसी वजह से तेल गहरा और गंदा दिखने लगता है. कई लोग ऐसे तेल को तुरंत फेंक देते हैं. लेकिन अगर तेल जला हुआ या बहुत खराब नहीं है, तो उसे सही तरीके से साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

Reusing Cooking Oil: बचे हुए खाने के तेल को कैसे साफ करें और दोबारा इस्तेमाल करें?
Reusing Cooking Oil: घर में पकौड़े, पूड़ी, समोसे या नमकीन तलने के बाद कढ़ाई में काफी तेल बच जाता है. तलने के दौरान आटा, मसाले और खाने के छोटे-छोटे टुकड़े तेल में गिर जाते हैं. इसी वजह से तेल गहरा और गंदा दिखने लगता है. कई लोग ऐसे तेल को तुरंत फेंक देते हैं. लेकिन अगर तेल जला हुआ या बहुत खराब नहीं है, तो उसे सही तरीके से साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

पहले तेल को पूरी तरह ठंडा करें

सबसे पहले तेल को ठंडा होने दें. गरम तेल को छानने की कोशिश न करें. इससे हाथ जल सकता है और हादसा हो सकता है. जब तेल सामान्य तापमान पर आ जाए, तभी उसे साफ करना शुरू करें. अब एक साफ मलमल का कपड़ा या महीन छलनी लें. किसी बर्तन के ऊपर कपड़ा रखकर धीरे-धीरे तेल उसमें डालें. इससे जले हुए छोटे कण और कचरा अलग हो जाएगा. अगर तेल ज्यादा गंदा हो तो उसे दो बार भी छाना जा सकता है.

ब्रेड और कॉर्नस्टार्च से सफाई

एक आसान तरीका यह भी है कि हल्का गरम तेल लें और उसमें एक स्लाइस ब्रेड डाल दें. ब्रेड तेल में मौजूद जले कणों को सोख लेती है. थोड़ी देर बाद ब्रेड निकाल लें और तेल को फिर से छान लें. इससे तेल पहले से ज्यादा साफ दिखने लगेगा.

कॉर्नस्टार्च का उपयोग भी किया जा सकता है. थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च हल्के गरम तेल में मिलाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद तेल को छान लें. कॉर्नस्टार्च गंदगी को अपने साथ बांध लेता है और तेल साफ हो जाता है.

साफ किया हुआ तेल सीमित बार ही इस्तेमाल करें. इसे सूखी सब्जी या पराठा बनाने में उपयोग करना बेहतर है. लेकिन मिठाई या हल्के पकवान के लिए हमेशा ताजा तेल ही इस्तेमाल करें.

अगर तेल से तेज बदबू आने लगे, बहुत ज्यादा धुआं निकले या तेल बहुत गाढ़ा और चिपचिपा हो जाए, तो उसे दोबारा इस्तेमाल न करें. ऐसा तेल सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है.

थोड़ी समझदारी और सावधानी से तेल की बर्बादी रोकी जा सकती है. इससे घर का खर्च भी बचता है.

