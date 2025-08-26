पुरुषों के लिए बेहद फायदेमंद है अमरबेल, जानें अमरबेल के फायदे और नुकसान | Amarbel Benefits and Side Effects

Amarbel ke Fayde aur Nuksan: अमरबेल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में Cuscuta reflexa कहा जाता है, एक परजीवी पौधा है जो बिना जड़ों और पत्तियों के दूसरे पौधों पर लिपटकर पोषण लेता है. देखने में यह हल्के पीले रंग की पतली बेल जैसी होती है. आयुर्वेद में अमरबेल का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है और इसके कई फायदे बताए जाते हैं. लेकिन रिसर्च यह भी कहती है कि इसके कुछ नुकसान या सीमाएं हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है.

अमरबेल के फायदे (Benefits of Amarbel)

1. अमरबेल को पाचन तंत्र की समस्याओं में असरदार माना जाता है. कब्ज, एसिडिटी और पेट दर्द जैसी दिक्कतों में यह मदद कर सकती है. इसके अलावा कुछ अध्ययन बताते हैं कि यह लिवर को डिटॉक्स करने और उसकी सेहत बनाए रखने में सहायक हो सकती है.

2. बालों की सेहत में भी अमरबेल का जिक्र किया जाता है. कई लोग इसका लेप या अर्क सिर की त्वचा पर लगाते हैं जिससे बाल झड़ने की समस्या कम हो सकती है और नए बालों के विकास में मदद मिल सकती है.

3. इसके अलावा अमरबेल में ऐसे गुण पाए गए हैं जो सूजन कम करने, पाइल्स, जोड़ों के दर्द और घाव भरने जैसी स्थितियों में लाभकारी हो सकते हैं. कुछ रिसर्च में इसके अर्क को दर्द कम करने में भी असरदार बताया गया है. प्रयोगशाला आधारित अध्ययनों में इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए गए हैं.

अमरबेल के नुकसान और सावधानियां (Harmful effects of Amarbel and precautions)

1. हालांकि इसके फायदे कई हैं, लेकिन अमरबेल से जुड़े कुछ नुकसान और चेतावनियां भी अहम हैं. सबसे अहम बात यह है कि इसके बारे में मौजूद रिसर्च ज्यादातर छोटे स्तर पर या पारंपरिक उपयोगों पर आधारित है. बड़े स्तर पर क्लीनिकल ट्रायल अभी सीमित हैं. इसलिए इसे बिना सलाह के लेना सुरक्षित नहीं माना जाता.

2. कुछ स्रोतों में अमरबेल को anti-fertility प्रभाव वाला बताया गया है. इसका मतलब यह है कि यह प्रजनन क्षमता पर असर डाल सकता है. गर्भवती महिलाएं या जो गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं, उन्हें इसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.



3. इसके अलावा, यह पौधा खुद परजीवी प्रकृति का होता है. ऐसे में इसका अत्यधिक सेवन या बिना विशेषज्ञ की सलाह के लंबे समय तक इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है. खासकर सीमित रिसर्च को देखते हुए इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)